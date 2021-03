Asterix & Obelix: Slap Them All! entzückt Fans mit einer Optik ganz nah an der Comic-Vorlage

Publisher Microids und Entwickler Mr. Nutz Studio haben Asterix & Obelix: Slap Them All! für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs angekündigt. Auf PS5 und Xbox Series ist das Spiel dank Abwärtskompatibilität spielbar.

Im Herbst 2021 soll die Veröffentlichung erfolgen und Fans hierzulande dürfen sich neben deutschen Texten auch über deutsche Sprachausgabe freuen.

Nun sind diese Lizenzspiele eigentlich nicht besonders außergewöhnlich. Der neue Titel zu Asterix & Obelix macht aber mit seiner Comic-Optik von sich reden. Denn die ist ganz nah an der Vorlage und Fans sind entzückt.

Spielerisch handelt es sich um ein 2D-Beat’em-Up. Man möchte das Genre nicht neue erfinden und sich auf die Grundrezepte konzentrieren. Ihr steuert Asterix oder Obelix und prügelt euch treu der Vorlage durch die Level.

Ein großes Augenmerk wird auf die künstlerische Ausrichtung gelegt, das zeigen auch die ersten Bilder. Eine „echte Hommage an die animierten 2D-Klassiker“ wird versprochen, die Fans und Retro-Gamer gleichermaßen ansprechen soll.

Der erste Teaser-Trailer zu Asterix & Obelix: Slap Them All!

Bildmaterial: Asterix & Obelix: Slap Them All!, Microids, Mr. Nutz Studio