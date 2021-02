World’s End Club: Neues Spiel vom Zero-Escape-Macher erscheint für Nintendo Switch

Gestern Abend bei Nintendo Direct hat World’s End Club von Izanagi Games und Too Kyo Games die große Bühne betreten. Das Spiel der Macher hinter Zero Escape und Danganronpa soll am 28. Mai 2021 hierzulande für Nintendo Switch erscheinen. Viele ZuschauerInnen dürften das erste Mal vom Spiel gehört haben, dabei ist seine Historie schon lang.

Und es ist bereits bei Apple Arcade erhältlich. Zuvor war der Titel lange als Death March Club bekannt, bis das Spiel dann recht plötzlich bei Apple Arcade erschienen ist. Die Apple-Arcade-Version bietet bereits deutsche Texte, auf die ihr euch auch in der Switch-Umsetzung freuen könnt. In Japan gibt es eine physische Version. Ob die auch für den Westen geplant ist, ist noch offen.

Ein tödlicher Vergnügungspark

World’s End Club spielt im Jahr 1995 und handelt von den zwölf exzentrischen Grundschülern des „Go-Getters Club“, welche aus ganz Japan stammen. Auf einem Ausflug mit dem Schulbus schlägt jedoch ein Meteorit ein. Als sie wieder zu sich kommen, befinden sie sich in einem Vergnügungspark unter Wasser, welcher schon lange verlassen ist.

Dort werden sie gezwungen, an einem Spiel um Leben und Tod teilzunehmen. Dabei trägt jeder Teilnehmer einen Armreif, auf welchem die Siegbedingung für eine andere Person draufsteht. Diese kann darin bestehen, eine bestimmte Person zu töten. Wer gewinnen und eine Belohnung erhalten will, muss also zuerst herausfinden, was er überhaupt tun muss. Wer fliehen will, stirbt sofort.

Neben Dialogen besteht das Gameplay auch aus Erkundungen, wobei viele Puzzle-Elemente geboten werden. Spieler müssen auch wichtige Entscheidungen treffen, wodurch sich die Geschichte verzweigt. Hinter Too Kyo Games stehen die Entwickler Kazutaka Kodaka (Danganronpa) und Kotaro Uchikoshi (Zero Escape).

Der neue Trailer zu World’s End Club

