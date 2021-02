Travis Touchdown vs. Aliens: No More Heroes 3 erscheint im August für Nintendo Switch

Spät am gestrigen Abend ging die erste Nintendo Direct seit langer Zeit an den Start und brachte allerhand Neuigkeiten mit sich. So meldete sich auch Travis Touchdown endlich mit einem Update zu seinem skurrilen dritten Abenteuer No More Heroes 3 zurück. Neben einem neuen Trailer, der einige Gameplay-Eindrücke zulässt, gab es vor allem auch das, was Fans am meisten interessieren dürfte – das Veröffentlichungsdatum.

Ab dem 27. August 2021 heißt es also Travis Touchdown vs. Aliens. So beschreibt Nintendo den Titel:

Nach zehn Jahren kehrt Travis Touchdown nach Santa Destroy zurück – doch in seiner Abwesenheit hat sich Einiges geändert. Eine riesige künstliche Inselstadt treibt auf dem Meer und hoch am Himmel schwebt ein mysteriöses Flugobjekt. Welchen wahnsinnigen Assassinen wird sich Travis diesmal stellen müssen?!

Das hatte die Direct auch noch zu bieten

Und was war sonst so los im Rahmen der Nintendo Direct? Eine ganze Menge. Man läutete etwa frühzeitig das 35. Jubiläum der Zelda-Serie mit der Ankündigung eines HD-Remaster von „Skyward Sword“ und dem Erweiterungspass für Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung an. Eine jüngere, aber auch sehr erfolgreiche Nintendo-Reihe geht in die dritte Runde: In Splatoon 3 spritzt ihr euch 2022 durch Splatsville.

Und dann wäre da noch Project Triangle Strategy, das Final Fantasy Tactics mit der tollen HD2D-Optik von Octopath Traveler vereint. Mario zieht es wieder auf den Golfplatz, während die Inklings zum dritten Auftritt ansetzen. Außerdem erwartet uns (hierzulande) ein neues, altes Mana-Abenteuer und der nächste Smash-Charakter ist auch bekannt.

Der neue Trailer zu No More Heroes 3

Bildmaterial: No More Heroes 3, Marvelous / Grasshopper Manufacture