Star Wars: Republic Commando erscheint am 6. April für PlayStation 4 und Switch

Der US-amerikanische Entwickler und Publisher Aspyr Media gab bekannt, dass Star Wars: Republic Commando am 6. April 2021 für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen soll. Der Shooter erschien ursprünglich im Jahre 2005 für PCs und Xbox und erhielt seinerzeit recht gute Kritiken.

Aspyr Media ist in erster Linie für moderne Portierungen von alten PC-Titeln bekannt und bescherte uns zuletzt erst einige Ports alter Titel aus dem Star-Wars-Universum. Zu diesen zählen unter anderem Ports von Jedi Knight: Jedi Outcast, Jedi Knight: Jedi Academy und Episode 1: Racer.

Taktik-Shooter im Star-Wars-Universum

Bei Star Wars: Republic Commando handelt es sich um einen Squad-basierten Taktik-Shooter, in welchem ihr in die Rolle eines Klonkriegers schlüpft, um euer Team durch gefährliche Missionen in der gesamten Galaxis zu führen.

In der gesamten Galaxie ist nämlich das Chaos ausgebrochen. Ihr führt eine Elitetruppe von Republik-Kommando an und müsst in feindliche Lager eindringen, um dort Feinde auszuschalten und die Macht zu übernehmen. Eure Feinde sind brutale trandoshanische Söldnern bis hin zu fliegenden, insektenartigen Kriegern von Geonosis.

Unter Fans genießt Republic Commando einen ziemlich guten Ruf. Der Port von Aspyr Media sollte bei den Star-Wars-Fans also gut ankommen. 14,99 Euro werden Fans auf den digitalen Tisch legen müssen.

Der offizielle Ankündigungstrailer zu Star Wars: Republic Commando

via Gematsu, Bildmaterial: Star Wars: Republic Commando, Aspyr Media, Lucasfilm Games