Sonntagsfrage: Weckt Final Fantasy VII Remake Intergrade euer Interesse?

Wenn wir so auf die Woche zurückblicken, ist so einiges passiert in der Videospielbranche. Zum einen kündigte die Pokémon Company gleich zwei neue Titel und zeigte weiteres Bildmaterial zu New Pokémon Snap. Am Abend zuvor präsentierte Sony eine neue Ausgabe der State of Play. Darin stach vor allem Square Enix mit dem Final Fantasy 7 Remake hervor.

Wie der japanische Entwickler bekannt gab, wird es neben der PS5-Fassung einen neuen DLC geben. In diesem übernehmt ihr die Rolle Yuffie. Sie versucht den Shinra-Konzern zu unterwandern und mächtige Materia zu sammeln. Es bringt also eine weitere Perspektive in die bekannte Geschichte. Doch braucht es nach etwas mehr als einem Jahr überhaupt neue Inhalte?

Diese Frage reiche ich am heutigen Sonntag an euch weiter. Die Ankündigung kam aus dem Nichts und viele scheinen sich darüber zu freuen. Doch gibt es eventuell auch größeren Unmut, weil sich das gesamte Spiel bereits in Episoden aufgeteilt wurde. Braucht es daher wirklich noch einen DLC? Aus persönlicher Sicht kann ich nur sagen, dass ich mich über den neuen Inhalt freue.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 21. Februar