SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium kämpft sich am 17. Februar auf Nintendo Switch

Ein neuer Teilnehmer hält Einzug in die Neo Geo Pocket Color Selection: Ab morgen dürft ihr euch mit SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium auf Nintendo Switch um die Wette prügeln.

Ursprünglich erschien das 2D-Fighting-Game 1999 für den Neo Geo Pocket Color. Mit 26 Charakteren bietet das Spiel eine breite Palette an KämpferInnen von SNK und Capcom zugleich. Im Rahmen der Neo Geo Pocket Color Selection hat SNK schon andere Retro-Klassiker auf die Nintendo Switch geportet, wie zum Beispiel SNK Gals‘ Fighters, King of Fighters R-2 oder im Dezember Fatal Fury: First Contact.

Publisher SNK wirbt neben dem großen Roster auch mit den drei Kampf-Formaten, bestehend aus Single, Tag und Team, in denen man also alleine, zu zweit oder mit mehreren KämpferInnen antreten kann. Außerdem soll es einen SC Olympic Mode geben, in dem ihr auf Rekordjagd gehen könnt.

via Gematsu, Bildmaterial: SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium, SNK