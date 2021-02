Silent Hill von Bloober Team – der Entwickler gibt selbst Hinweise darauf

Für Silent-Hill-Fans gibt es derzeit einige Möglichkeiten, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Auch ohne Silent Hill. Einerseits arbeitet Silent-Hill-Macher Keiichiro Toyama gemeinsam mit einigen Branchen-Veteranen bei seinem neuen Bokeh Game Studio an einem neuen Horror-Spiel. Auch das Horror-Abenteuer Tormented Souls orientiert sich erheblich am Horror-Klassiker.

Aber es verdichten sich auch die Anzeichen dafür, dass es ein echtes neues Silent Hill geben könnte. Die EntwicklerInnen von Bloober Team haben den Stein selbst und offiziell ins Rollen gebracht. Man verkündete, dass man an einer bestehenden Horror-IP eines „sehr berühmten Publishers“ arbeiten würde. Dass Capcom beim derzeitigen Erfolg Resident Evil aus der Hand gibt, scheint unwahrscheinlich und unnötig. Da bleiben nicht so viele Möglichkeiten. Na klar: Silent Hill.

Bekanntgabe würde „für Aufsehen sorgen“

Das Studio nennt die IP natürlich nicht namentlich, aber gegenüber GamesIndustry hat Bloober-Team-CEO Piotr Babieno ausgeplaudert, es würde „für Aufsehen sorgen“, wenn das Franchise bekannt gegeben würde. Bloober Team hat gerade erst The Medium veröffentlicht und zeigte sich in der Vergangenheit auch wie Layers of Fear, Observer und Blair Witch verantwortlich.

„Wir arbeiten seit mehr als einem Jahr an einem anderen Horror-Projekt, einer weiteren IP, und wir tun das mit einem sehr berühmten Publisher. Ich kann dir nicht sagen, wer es ist. Ich kann auch nicht sagen, was das Projekt ist. Aber ich bin mir sicher, es werden viele Leute sehr aufgeregt sein, wenn sie wissen, dass wir daran arbeiten“, so Piotr Babieno.

Auch Akira Yamaoka komponiert wieder…

Weiter angefeuert – oder fast schon untermauert – wird das „Gerücht“ von dem Youtube-Channel TheGrateDebate, der berichtet, dass Silent-Hill-Komponist Akira Yamaoka nach The Medium auch noch an einem weiteren Spiel für Bloober Team arbeitet. Dass er an einem weiteren Spiel arbeitet, sagte er sogar selbst. Das Video verschwand allerdings kurz darauf. VideoGameChronicles berichtet unterdessen unter Bezug auf nicht benannte Quellen, dass Konami ein Silent-Hill-Projekt tatsächlich ausgelagert habe. Allerdings zu einem japanischen Entwickler. Bloober Team ist in Polen zu Hause.

Das würde bedeuten, dass zwei Franchise-Reboots in Arbeit sind, wenn auch Bloober Team an Silent Hill arbeitet. Etwas, das laut Branchenkennern durchaus Konamis Absicht sein könnte. VGC bezieht sich auf Quellen, die behaupten, das Silent Hill des japanischen Entwicklers solle sich von den alten Spielen entfernen. Mit dem zweiten Projekt soll es „alternative Sichtweisen“ auf die Serie geben.

Was auch immer an diesen Gerüchten dran ist – wir werden es bald erfahren.

