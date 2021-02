SaGa Frontier Remastered feiert am 15. April seine Europa-Premiere

Im November überraschte uns Square Enix mit einem vorweihnachtlichen Geschenk. Man kündigte nämlich SaGa Frontier Remastered für PlayStation 4, Nintendo Switch, PC-Steam und für Mobilgeräte via iOS und Android an. Bei Nintendo Direct bekam das Spiel gestern spätabends nochmal eine große Bühne, einen neuen Trailer und einen konkreten Veröffentlichungstermin. Am 15. April erscheint SaGa Frontier Remastered!

Ein Klassiker mit neuen Inhalten

SaGa Frontier erschien einst 1997 in Japan und 1998 in Nordamerika für PlayStation, eine Veröffentlichung in Europa erfolgte nie. Bis jetzt! Der Nachfolger SaGa Frontier 2 schaffte es im Jahr 2000 dann jedoch ebenfalls zu uns.

Neben der Remaster-Behandlung gibt es für SaGa Frontier Remastered mit Fuse auch einen neuen Charakter. Damit steht eine Riege von acht Charakteren zur Verfügung. Jeder davon hat eigene Ziele und Enden, es liegt am Spieler, sich für einen Charakter und einen Weg zu entscheiden. Es wird zudem auch neue Events und Features geben.

Fuse steht jedoch erst zur Verfügung, wenn die Geschichten der anderen sieben Charaktere beendet sind. Mehr über den neuen Charakter könnt ihr hier erfahren. Die Geschichte stammt Akitoshi Kawazu (Director des Originals) und Benny Matsuyama, der Original-Komponist Kenji Ito steuert ferner neue Musik bei.

Das hatte die Direct auch noch zu bieten

Und was war sonst so los im Rahmen der Nintendo Direct? Eine ganze Menge. Man läutete etwa frühzeitig das 35. Jubiläum der Zelda-Serie mit der Ankündigung eines HD-Remaster von „Skyward Sword“ und dem Erweiterungspass für Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung an. Eine jüngere, aber auch sehr erfolgreiche Nintendo-Reihe geht in die dritte Runde: In Splatoon 3 spritzt ihr euch 2022 durch Splatsville.

Und dann wäre da noch Project Triangle Strategy, das Final Fantasy Tactics mit der tollen HD2D-Optik von Octopath Traveler vereint. Mario zieht es wieder auf den Golfplatz, während die Inklings zum dritten Auftritt ansetzen. Außerdem erwartet uns (hierzulande) ein neues, altes Mana-Abenteuer und der nächste Smash-Charakter ist auch bekannt.

Der neue Trailer zu SaGa Frontier Remastered

Bildmaterial: SaGa Frontier Remastered, Square Enix