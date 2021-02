PlayStation Wrap-Up 2020: Lasst euer Gaming-Jahr ab sofort Revue passieren

Einen großen Teil des bescheidenen letzten Jahres dürfen wir getrost versuchen zu vergessen. Unser liebstes, gemeinsames Hobby lieferte uns 2020 aber auch erinnerungswürdige Momente. Und eben diese feiert PlayStation nun mit einem Jahresabschlussbericht, der euch eure Gameplay-Erfolge 2020 vor Augen führt.

Noch bis zum 2. März können PS4- und PS5-SpielerInnen ihr persönliches PlayStation Wrap-Up des letzten Jahres einsehen, das einen Blick auf diverse Statistiken wirft. Wie viele Trophäen habt ihr euch erkämpft? Welche Spiele fesselten euch am längsten an den Controller? Und wie viele Stunden habt ihr insgesamt eurer PlayStation gewidmet? Diese Statistiken und mehr könnt ihr ab sofort hier einsehen.

Während ihr so eure ganz persönliche PlayStation-Reise des vergangenen Jahres Revue passieren lassen könnt, bietet der Jahresabschlussbericht zudem auch einige Statistiken zu allgemeinen Errungenschaften von PlayStation-SpielerInnen. Wie viele Gegner mussten etwa kollektiv in Ghost of Tsushima ins Gras beißen? Und wie lange haben SpielerInnen Ellie auf ihrem Rachefeldzug in The Last of Us Part II begleitet? So viel sei verraten: eine ganze Menge. Zum Abschluss winkt dann übrigens noch ein kostenfreies dynamisches Design.

Und wie sah euer PlayStation-Jahr 2020 aus?

Bildmaterial: Sony PlayStation