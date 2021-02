PlayStation Now im Februar mit Call of Duty: Black Ops III, Detroit: Become Human und mehr

Sony hat das neue Line-up für PlayStation Now präsentiert. Der Spiele-Abo-Dienst wird im Februar um doppelt so viele Spiele erweitert wie im Januar. Diese neuen Games stehen für Abonnenten zur Verfügung:

Call of Duty: Black Ops III

Detroit: Become Human

WWE 2K Battlegrounds

Little Nightmares

Darksiders Genesis

Hotline Miami 2: Wrong Number

Die Spiele Hitman 2, Dead Cells und The Evil Within werden die Bibliothek von PS Now verlassen.

Auch herunterladbar und auf Windows-PCs spielbar

PlayStation Now könnt ihr euch für 9,99 Euro pro Monat sichern. Ein Hybrid-Abo gemeinsam mit PlayStation Plus, wie es der Xbox Game Pass Ultimate vergleichbar bietet, gibt es bei PlayStation noch nicht. PlayStation Now, das im Jahres-Abo 59,99 Euro kostet, bietet Zugriff auf über 650 Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten streamen könnt.

Mit dabei sind Spiele für PS4, PS3 und PS2. Für PS4-Spiele besteht inzwischen die Möglichkeit, diese auch herunterzuladen und offline zu spielen. Allerdings nur auf eine „PS4-Festplatte“, also nicht auf PlayStation 5. Außerdem ist PS Now auch für Windows-PCs erhältlich.

Bildmaterial: Sony, PlayStation Now