Nippon Ichi Software mit der nächsten Teaser-Seite

Nippon Ichi Software macht regelmäßig mit Teaser-Seiten hellhörig. Derzeit ist eine neue am Start. Ein animiertes Artwork macht neugierig und man verspricht baldige Neuigkeiten. Konkret soll sich das Video auf der Seite täglich ändern. Tag 1 findet ihr im Video unten.

Ein Leak liefert bereits die Enthüllung

Die Spannung bereits genommen hat jedoch der japanische Händler Biccamera, welcher die Produktseite zu früh veröffentlicht und nun wieder gelöscht hat. Beim geteasten Projekt handelt es sich um Warui Ousama to Rippa-na Yuusha, was sich mit The Wicked King and the Noble Hero übersetzen lässt. Das Spiel soll in Japan am 24. Juni für Nintendo Switch erscheinen.

Versprochen wird dabei eine herzerwärmende Geschichte. Die Hauptrolle spielt Yuu, die Tochter eines verstorbenen Helden. Dieser besiegte einst einen Bösewicht. Allerdings weiß Yuu nicht, dass sie genau von diesem großgezogen wurde.

Grafisch will man mit handgezeichneten Grafiken an ein Bilderbuch erinnern. Das alles erinnert auf den ersten Blick an The Liar Princess and the Blind Prince, welches Anfang 2019 auch hierzulande erschien. Eine Verbindung zwischen den Projekten ist derzeit aber reine Spekulation.

via Gematsu, Bildmaterial: Nippon Ichi Software