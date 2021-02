Nioh 2: Neues Update lässt euch in die Rolle von Ryu Hayabusa aus Ninja Gaiden schlüpfen

Publisher Koei Tecmo und Team Ninja veröffentlichten kürzlich ein brandneues Update zu Nioh 2, welches es euch ermöglicht, in die Rolle des legendären Ninja Ryu Hayabusa zu schlüpfen. Ryu ist der Hauptcharakter der Highspeed-Hack-n-Slay-Reihe Ninja Gaiden. Sobald man das Update für Nioh 2 installiert hat, kann Ryu als Charakter über den Schrein ausgewählt werden.

Zur Feier der bald erscheinenden Master Collection

Der Entwickler Team Ninja möchte mit diesem Update die bald erscheinende „Ninja Gaiden Master Collection“ feiern, welche zuerst während der kürzlich ausgestrahlten Nintendo Direct für Nintendo Switch angekündigt wurde. Später gab der Publisher Koei Tecmo allerdings noch bekannt, dass die Collection auch für PlayStation 4, Xbox One und PCs am 10. Juni 2021 erscheinen soll.

Die Master Collection soll die aufgewerteten „Sigma“-Versionen der Teile 1 und 2 und die „Razors Edge“-Version von Teil 3 beinhalten. Außerdem sollen alle erschienenen DLCs für die Titel enthalten sein. Die Online-Modi wie beispielsweise der Clan-Schlacht-Modus für Ninja Gaiden 3, werden allerdings nicht enthalten sein.

Der Ursprung der Serie liegt weit zurück

Ihren Ursprung hatte die Ninja-Gaiden-Reihe bereits in den Jahren 1988 bis 1991 auf NES. Im Jahre 2004 folgte mit Ninja Gaiden dann ein Reboot für die Xbox und legte damit den Grundstein für die neue Trilogie. Mit Yaiba Ninja Gaiden Z fand die Reihe im Jahre 2014 allerdings ihr vorzeitiges Ende, da der Titel mit sehr gemischten Kritiken zu kämpfen hatte und die Fans nicht wirklich überzeugen konnte.

Ein neuer Ableger denkbar?

Deutet die im Juni erscheinende Collection vielleicht sogar auf einen neuen Ableger der Reihe hin? Zuletzt gab es Gerüchte über einen möglichen neuen Teil mit Open-World-Setting. Zum jetzigen Zeitpunkt äußern sich Publisher und Entwickler allerdings nur spärlich. Man darf also gespannt sein, wie es mit der beliebten Ninja-Gaiden-Reihe weitergehen wird. Die Ninja Gaiden Master Collection soll am 10. Juni 2021 für PlayStation 4, Xbox One, PCs und Nintendo Switch erscheinen.

Ankündigungstrailer zur Ninja Gaiden Master Collection

