Nintendo Switch Pro: Nintendo befeuerte Gerüchte im eigenen Geschäftbericht

Die Gerüchte um eine Nintendo Switch Pro sind fast so alt wie die Nintendo-Konsole selbst. Schon seit geraumer Zeit sind sich viele einig, dass ein technisch besseres Modell der Nintendo Switch irgendwann erscheinen würde. Doch dann kam erstmal die Nintendo Switch Lite. Schon kurz nach dem Jahreswechsel gab es wieder frische Medienberichte rund um eine Nintendo Switch Pro. Und heute geht es weiter – von offizieller Seite, wenn man so will.

An die Vorstellung des Nintendo-Geschäftsberichts knüpft immer auch eine Fragerunde mit Investoren an, die mitunter aufschlussreich ist. So auch diesmal, wie Bloomberg-Journalist Takashi Mochizuki berichtet. Auf die Frage aus dem Kreise der Investoren nach einem neuen Switch-Modell antwortete Präsident Shuntaro Furukawa nämlich, man habe dazu „in naher Zukunft“ keine Ankündigung zu machen. Schließlich stünden im Februar erstmal die „Mario Red & Blue“-Edition der Switch* (Artikelbild) und im März die Sonderausführung zur Feier von Monster Hunter Rise* an.

Ein Blick auf die Wortwahl…

Nun ist es nicht nur interessant, dass Furukawa erstmal die anstehenden Sondermodelle der Konsole vorschiebt. Wer würde denn ein neues Modell ankündigen, und die Veröffentlichung dieser Konsolenvarianten selbst torpedieren. Zumal es ohnehin wenig Anlass gibt, denn die Switch behielt bekanntlich ihr Momentum und konnte sich im Weihnachtsquartal weiterhin rasant verkaufen.

Aber auch die konkrete Wortwahl des Präsidenten ist einen Blick wert, denn man kann davon ausgehen, dass die Worte in diesem Rahmen sehr bewusst und vorsichtig gewählt sind. Einerseits möchte man nichts verraten, was man noch nicht verraten möchte. Andererseits natürlich die Investoren bei Laune halten. Während Furukawa im letzten Jahr auf die gleiche Frage antwortete, man wolle „2020 kein neues Modell veröffentlichen“, lässt er in diesem Jahr eine Jahreszahl aus und schließt auch eine Ankündigung nicht aus. Eben nur nicht sehr bald…

Es bleibt also interessant.

Bildmaterial: Nintendo