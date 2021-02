New Pokémon Snap: Neues Video stellt die Lentil-Region vor

Die Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum von Pokémon sind offiziell gestartet! Im Rahmen einer neuen Ausgabe von „Pokémon Presents“ nahm man sich dies zum Anlass, um das heißerwartete und näherrückende New Pokémon Snap näher zu beleuchten.

Das frische Material bietet dabei allerhand Eindrücke des Gameplays und der verschiedenen Mechaniken. In New Pokémon Swap verschlägt es euch in die Lentil-Region. Unterstützt von Professor Mirror und seinen Gehilfen zieht es euch im Namen der Forschung durch allerlei verschiedene Gebiete.

Bewaffnet mit einer Kamera versucht ihr Schnappschüsse von Pokémon in ihrem natürlichen Habitat zu machen. Dafür stehen euch allerhand Hilfsmittel zur Verfügung: Ihr werft den Taschenmonster etwa Leckereien vor die Füße oder stimmt eine Melodie an. Alles fürs perfekte Foto!

Das ist das perfekte Foto

Eure Schnappschüsse werden nämlich bewertet. Je ausgefallener das Motiv, desto besser die Wertung – versteht sich von selbst! So füllt ihr nach und nach euren „Fotodex“ mit hübschen Bildern von hübschen Pokémon. Ferner könnt ihr eure Fotos noch mit Stickern und Filtern individualisieren und sie mit der Welt teilen.

Damit aber nicht genug. The Pokémon Company enthüllte im Zuge des Livestreams auch weitere Titel. So etwa Pokémon-Legenden: Arceus, welches eine neue Herangehensweise an Pokémon bietet. Es verschlägt euch nach Sinnoh… vor langer, langer Zeit! Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle hingegen halten sich schon eher an das Original – es handelt sich um Remakes!

New Pokémon Snap erscheint am 30. April 2021 für Nintendo Switch.

New Pokémon Snap im ausführlichen, neuen Video

Bildmaterial: New Pokémon Snap, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak / Bandai Namco