Media Markt verkauft PlayStation 5 im Bundle mit Spielen oder Zubehör

Seit wenigen Minuten listet Media Markt mehrere Bundles der PlayStation 5 mit verschiedenen Spielen und Zubehör. Diese Vorgehensweise war schon bei anderen Händlern die Praxis. Media Markt möchte so Scalpern einen Strich durch die Rechnung machen, die wegen der Bundles mehr Aufwand beim Weiterverkauf haben.

Das ist also keine böse Absicht des Händlers, um unliebsame andere Artikel loszuwerden. Im Gegenteil, der DualSense beispielsweise verkauft sich auch allein wie geschnitten Brot.

Gaming-Bundles:

Hardware-Bundles:

Es lohnt sich aktuell, diese Seiten im Auge zu haben.

Nachdem letzte Woche MediMax, Euronics und Alternate kleinere Mengen der Konsole in den Verkauf bringen konnten, ist in dieser Woche also zuerst Media Markt dran. Dass die kleineren Händler, die schon letzte Woche Kontingente am Start hatten, in dieser Woche weitermachen können, ist fraglich. Aber möglich. Deshalb wie immer die Liste weiterer Händler, die für einen PS5-Verkauf infrage kommen. Es handelt sich überwiegend jeweils um Affiliate-Links*.

Außerdem reichen wir euch auch gerne wieder die Tipps aus.

Vorbereitung ist bekanntlich die halbe Miete

Nachfolgend noch einige weitere Tipps für euch, von denen ihr euch später vielleicht wünschen würdet, ihr hättet sie vorher befolgt. Natürlich ist es immer so eine Sache mit Anmeldungen im Internet, Zahlungsinformationen und so weiter. Aber wenn ihr sorgfältig seid, sollte das bei den obenstehenden vertrauenswürdigen Händlern kein Problem sein. Damit im Falle des Falles alles ganz schnell gehen kann, solltet ihr:

euch bei den Händlern bereits registrieren,

Lieferanschrift und Bezahlmethode hinterlegen,

Zugangsdaten im Browser speichern.

Ihr würdet euch ärgern, wenn ihr über eine bestellbare PlayStation 5 stolpert und dann erstmal Anmeldedaten sucht und Anschriften eingebt – und die Konsole am Ende des Bestellvorgangs wieder vergriffen ist. Solltet ihr kein gutes Gefühl haben, bei so vielen Händlern eure Daten zu hinterlegen, könnt ihr sie später immer noch wieder sorgfältig löschen. Macht euch dazu am besten Notizen, wo ihr euch überall angemeldet habt.

Verlasst euch um Himmels willen nicht auf die Newsletter und Bestellbenachrichtungen. Das hat noch nie gut funktioniert und dass es jetzt bei diesem Massenauflauf gut funktioniert, steht wirklich nicht zu erwarten. Es hilft nur: regelmäßig die Produktseiten abklappern und vielleicht auf Twitter @nerdydeals247 folgen und die „Glocke“ aktivieren. Auch bei den Händlern könnt ihr die Push-Benachrichtungen aktivieren. Besonders bei Twitter lohnt sich das vielleicht und ist nicht ganz so nervig, weil die meisten Händler dort nur alle paar Tage Nachrichten verlauten lassen. Falls es eine Vorankündigung geben sollte, bekommt ihr sie auf diese Weise mit.

Bildmaterial: Media Markt