Kitaria Fables: Ein ganz normaler Farming- und Abenteuertag in Paw Village

Wir hatten es in dieser Woche ja schon: Das Farming-Genre scheint langsam aber sicher auf seinem Höhepunkt anzukommen. Es erfreut sich seit jeher einer großen Beliebtheit, aber in der Häufung wie zuletzt sind selten neue Sprösslinge aus dem Boden geschossen. Allein in dieser Woche gingen zwei neue Farming-RPGs bei Kickstarter an den Start und von Müdigkeit der Fangemeinde keine Spur. Sowohl Coral Island, das euch auf eine tropische Insel einlädt, als auch Ova Magica, das Farming mit Monstersammeln verbindet, sind bereits überfinanziert.

Kitaria Fables bringt dem Farming-Genre einen weiteren Spin: Katzen! Wie Publisher PQube Games und Entwickler Twin Hearts heute bekannt gaben, wird Kitaria Fables auch für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Zusätzlich außerdem für die „alte Generation“ sowie Nintendo Switch und PCs.

Ein Tag in Paw Village

Auf einigen neuen Screenshots stellt man euch heute außerdem das alltägliche Leben in Paw Village vor. Die Welt von Canoidera befindet sich eigentlich im Frieden. Doch aggressive Monster rund um Paw Village jagen den Bewohnern Angst ein und so werdet ihr vom Imperium beauftragt, dem Ursprung auf den Grund zu gehen. Eure Basis im Kampf gegen das Böse? Das Zuhause eures Onkels. Von dort aus könnt ihr die Welt erkunden, Ressourcen sammeln und euch auf eine lange Reise begeben.

Morgens gilt es natürlich erstmal, die Felder zu bestellen. Ist die Arbeit getan, könnt ihr euch im Dorf umschauen und eure Nachbarn treffen. Vielleicht haben sie auch die eine oder andere Aufgabe für euch, um eure Beziehung zu vertiefen. Beim Schmied bereitet ihr euch auf weitere Abenteuer vor!

Schwingt Schwert, Bogen oder Zauberstab in Kitaria Fables

Im Kampf stehen euch Schwert, Bogen sowie Zaubersprüche zur Verfügung. Wählt dabei die Waffe, die am besten zu eurem Spielstil passt. So könnt ihr beispielsweise Gegner einfrieren oder sie von Weitem attackieren. Von Monstern, selbst angebauten Pflanzen und Minen könnt ihr Zutaten erhalten, um stärkere Waffen, Rüstungen und Accessoires herzustellen. Erfüllt ihr die Quests eurer Nachbarn, so winken bessere Belohnungen und eine Erhöhung des Freundschaftsstatus.

Bildmaterial: Kitaria Fables, PQube / Twin Hearts