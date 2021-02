Jitsu Squad ist ein 2D-Brawler in Cartoon-Optik… mit Yooka-Laylee

Mit Jitsu Squad buhlt einmal mehr ein neues Videospiel bei Kickstarter um eure Gunst. Obwohl, genau genommen braucht Jitsu Squad euch nicht mehr. Es ist nämlich schon finanziert und sogar deutlich über sein Finanzierungsziel hinausgeschossen. Bei noch 26 verbleibenden Kampagnentagen hat es bereits das Dreifache des Ziels eingespielt: über 45.000 Euro.

Jitsu Squad ist ein 2D-Brawler, der auf viele Farben und Zugänglichkeit setzt. UnterstützerInnen der Kampagne erhalten bei einem entsprechenden Betrag auch eine Handelsversion, die gemeinsam mit Strictly Limited Games produziert wird und für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sowie PCs zur Verfügung stehen wird. Die Kampagne spricht übrigens von einer „Kickstarter-Version“, vermutlich wird die physische Fassung später also auch im freien Handel erhältlich sein.

Crossover mit Assist-Charakteren

Entwickelt wird Jitsu Squad von dem niederländischen Tanuki Creative Studio. Jitsu Squad soll ein rasanter Brawler in bunter Cartoon-Optik werden, in dem SpielerInnen chaotische Schlachten erleben. Es sol die Zugänglichkeit von Streets of Rage mit der Geschwindigkeit und Intensität von Guilty Gear und Super Smash Bros. verbinden.

Eine spielbare Demo ist für PC bereits verfügbar, ihr könnt euch also selbst überzeugen, bevor ihr Geld ausgebt. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sollen und dürften wohl auch die Assist-Charaktere sorgen.

Sie erscheinen jeweils kurze Zeit im Kampf und helfen euch. Maximilian Dood, Look Mom und nicht zuletzt Yooka-Laylee sind als Assist-Charaktere bereits angekündigt. Weitere sollen in Zukunft vorgestellt werden.

Ein Trailer zu Jitsu Squad

Bildmaterial: Jitsu Squad, Tanuki Creative Studio