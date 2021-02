Indie-Sale im PlayStation Store: Die besten Schnäppchen in unserer Auswahl

PlayStation hat den großen Indie-Sale gestartet und verspricht eine Aktion „epischen Ausmaßes“. Das bezieht man wohl nicht nur auf den Rabatt von bis zu 75 %, sondern auch auf die schiere Anzahl von reduzierten Games. Weil die mal wieder erschlagend groß ist, haben wir für euch eine kleine Vorauswahl getroffen.

Neben ein paar Spielen wie Maneater, Desperados III oder dem Landwirtschafts-Simulator gibt es auch eine ganze Reihe toller Spiele, die es wirklich verdient haben, unter der Indie-Flagge zu segeln. Und die auch eure Aufmerksamkeit verdient haben.

Das einst exklusiv für Xbox gestartete Cuphead gibt es inzwischen auf für PlayStation 4. Nicht nur optisch, sondern auch spielerisch eine Indie-Perle und derzeit für 14,99 Euro zu haben. Zu Undertale muss man wohl keine Worte verlieren und auch Outer Wilds, das es für 14,49 Euro gibt, hat allerhand Lorbeeren von Presse und Fans eingesammelt. Ein paar „Klassiker“ sind auch dabei: Owlboy für 10,99 Euro oder Donut County für 3,89 Euro.

Erst vor einigen Monaten ist The Last Campfire erschienen, das aktuelle Spiel der No-Man’s-Sky-Macher von Hello Games. Es schlägt in eine ganz andere Kerbe als das so kontroverse gestartete Weltraumabenteuer und kostet nur 10,49 Euro. Am besten zu uns passt NEKOPARA, dessen Ausgaben 1-3 für 5,49 Euro zur Verfügung stehen. NEKOPARA Vol. 4 ist erst kürzlich für PS4 erschienen.

Unsere Indie-Auswahl

Mit PlayStation Plus bekommt ihr bei vielen Angeboten nochmal weitere Prozente. Wenn es eine (frei verfügbare) Handelsversion gibt, haben wir das auch diesmal wieder ergänzt. Nicht, dass die Sammler unter euch dann sagen, sie hätten das Spiel doch lieber im Regal gehabt.

Habt ihr Tipps aus diesem Sale, die oben fehlen?

