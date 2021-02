In Nightmare: Chinesisches Horror-Adventure erscheint 2021 für PS4

Bereits 2019 wurde das Horror-Adventure In Nightmare als Teil der „PlayStation China Hero Project“-Reihe vom Entwickler Magic Fish Studio angekündigt. Nun soll es 2021 zum Preis von 19,99 US-Dollar durch den Herausgeber Maximum Games auf den Markt kommen, sowohl in digitaler als auch physischer Variante.

In der Rolle des jungen Protagonisten müssen SpielerInnen dabei in einem Albtraum vor diversen Gefahren flüchten. Der Titel erzählt ein düsteres Märchen, welches sich um wachsenden Schmerz und Selbsterlösung dreht. Man taucht ein in eine mysteriöse Traumwelt, Vorstellung und Realität werden kombiniert. Die Entwickler wollen zudem das Interesse für Philosophie und Wissen bei den SpielerInnen wecken.

via Gematsu, Bildmaterial: In Nightmare, Sony / Magicfish Studio