Guilty Gear -Strive-: Lernt die Charaktere der kommenden Beta kennen

Bandai Namco hält eine „Open Beta“ zu Guilty Gear -Strive- ab. Am 19. Februar ab 4 Uhr deutscher Zeit bis zum 21. Februar um 15 Uhr können Fans auf PlayStation 4 und PlayStation 5 den kommenden Ableger ausprobieren. Dabei kann aus 13 Charakteren gewählt werden, mit denen trainiert oder gegen die KI gekämpft werden kann. Außerdem könnt ihr auch online euer Glück gegen andere SpielerInnen probieren. Die Beta erlaubt dabei auch Crossplay.

Die Entwickler von Arc System Works stellen nun die 13 spielbaren Charaktere für die Beta-Phase vor. Im letzten April waren bereits sieben davon bei der „Closed Beta“ am Start, deren Kniffe bereits damals in einer Videoreihe enthüllt wurden. Konkret sind das Sol Badguy und Ky Kiske, May und Axl Low, Chipp Zanuff und Potemkin sowie Faust.

Nun legt man mit Videos zu den sechs verbliebenen Kämpferinnen und Kämpfern nach. Dabei geben sich Millia Rage, Zato-1, Ramlethal Valentine, Leo Whitefang, Nagoriyuki und Giovanna die Ehre. Nicht Teil der kommenden Beta sind Anji Mito und der noch nicht enthüllte 15. Kämpfer.

Guilty Gear -Strive- wird am 9. April 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5* und PC-Steam erscheinen. Das trifft aber nur auf die Standardversion zu. Käufer der Deluxe Edition und der Ultimate Edition erhalten schon drei Tage früher Zugang, nämlich am 6. April 2021. Allerdings sind dann nur 13 der 15 Charaktere spielbar und das auch nur im Offline-Modus. Im Story-Modus ist außerdem nur der Prolog spielbar.

Millia Rage

Zato-1

Ramlethal Valentine

Leo Whitefang

Nagoriyuki

Giovanna

via Gematsu, Bildmaterial: Guilty Gear -Strive-, Bandai Namco / Arc System Works