Ghostrunner überrennt eure Konsolen ab heute mit einer spielbaren Demo

Seit einiger Zeit schon ist Ghostrunner erhältlich. Das Cyberpunk-Parkour-Game fordert in der First-Person-Perspektive eure Geschicklichkeit heraus und ab sofort könnt ihr kostenlos einen Blick darauf werfen.

505 Games gab nämlich bekannt, dass eine spielbare Demo ab heute auf Nintendo Switch und Xbox verfügbar ist. Eine Demo für PS4 folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Für PC-Steam gibt es die Demo schon länger.

In diesem Atemzug gab man auch bekannt, dass Ghostrunner bereits auf eine halbe Million verkaufter Einheiten zurückblickt. Wahrscheinlich größtenteils digital, aber es gibt auch eine physische Version. Die Asia-Version bietet dabei (wie gewohnt) auch englische Sprachoptionen und da beide Konsolen keine Regionalbeschränkung haben, könnt ihr den Import problemlos spielen.

In der Demo hetzt und schnetzelt ihr euch durch das erste Level von Ghostrunner.

Werde zum Ghostrunner, einem agilen cybernetischen Ninja, der mit einem tödlichen Katana und einem Greifhaken bewaffnet ist. Springe von Dach zu Dach und schlitze dich durch Cyborgs in One-Hit-One-Kill-Gefechten. Solltest du scheitern, verlierst du durch das sofortige Respawnen nicht dein Momentum. Meistere die Wege der Klinge, lerne mächtige neue Fähigkeiten und entdecke die dunklen Geheimnisse hinter der letzten überbliebenen menschlichen Turm-Stadt.

Das Spiel erscheint 2021 auch für PlayStation 5 und Xbox Series X.

Der Accolades-Trailer zu Ghostrunner:

Bildmaterial: Ghostrunner, All In! Games, 505 Games / One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks