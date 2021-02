Genshin Impact: Neue Trailer zeigen Xiaos Fähigkeiten im Detail

Bühne frei für den neuen Charakter aus Genshin Impact: Das Entwicklerstudio miHoYo präsentiert in zwei Videos nicht nur einen spannend inszenierten Trailer, sondern auch eine komplette Fähigkeiten-Übersicht zum Yaksha-Wirbelwind Xiao.

Kurze Spoilerwarnung: Habt ihr die Geschichte rund um Liyue noch nicht abgeschlossen, solltet ihr mit dem Schauen der Trailer vielleicht lieber warten.

Wir wussten bereits, dass Xiao das Element Anemo nutzt und Meister des Speers ist. Das brandneue Fähigkeiten-Video verrät uns aber noch deutlich mehr. So ist der Beschützer von Liyue vor allem für seine Geschwindigkeit bekannt und wenn er Teil eurer aktiven Truppe ist, verringert sich der Ausdauer-Verbrauch beim Klettern. Mit „doppeltes Windrad“ sprintet Xiao mit einem Speerangriff nach vorne, was ihm spielend leicht erlaubt, sich neu zu positionieren. Sein Elemental-Burst verleiht ihm nicht nur Anemo-Schaden auf normalen Angriffen, sondern erhöht auch seine Reichweite und Mobilität. Aber aus großer Kraft folgt große Verantwortung: Während Xiaos Elemental-Burst aktiv ist, verliert er kontinuierlich Lebenspunkte.

Ihr wollte Xiao besser kennenlernen?

Vor kurzem wurde bereits ein Teaser-Trailer zu Xiaos Hintergrundgeschichte und seiner Verbindung zur elitären Kampftruppe, den Yakshas, veröffentlicht. Ab heute haben SpielerInnen dann die Chance, Xiao in einem limitierten Banner per Gebet zu erhalten. Auch das „Angezündet sind die Lichter“-Event, das am 10. Februar 2021 in die Startlöcher geht, bietet SpielerInnen die Möglichkeit, den Beschützer von Liyue besser kennenzulernen.

Genshin Impact ist für PlayStation 4, Mobilgeräte und PCs verfügbar. Auf der offiziellen Website findet ihr den PC-Client sowie weitere Informationen zu Genshin Impact. Eine Veröffentlichung auf weiteren Plattformen, beispielsweise Nintendo Switch, ist bereits in Planung. Auch auf PlayStation 5 wird der Titel mit überarbeiteter Grafik und Ladezeit erscheinen. Doch schon jetzt hat Genshin Impact über 245 Millionen US-Dollar eingespielt. Bereits jetzt ist der Soundtrack bei Spotify und Co. erhältlich!

Charakter-Trailer

Fähigkeiten-Trailer

via Siliconera, miHoYo (1), (2), Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo