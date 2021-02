Diese Spiele könnt ihr am Wochenende kostenlos spielen

Es ist Freitagnachmittag… Wochenende! Zumindest für die meisten von uns. Und Freitagnachmittag, das heißt seit drei Wochen auch: Hier sind die Spiele, die ihr am Wochenende kostenlos zocken könnt! Nerdy Deals sammelt kostenlos spielbare Games in einem ständig aktualisierten Artikel, der auch diesmal wieder Grundlage für diesen Beitrag ist.

Wirklich kostenlose Spiele am Wochenende

Fangen wir diesmal mit den wirklich kostenlosen Spielen an. Also jene, für die ihr auch kein Abo braucht. Einige der Spiele könnt ihr nur für begrenzte Zeit kostenlos spielen. Andere könnt ihr euren Bibliotheken hinzufügen und sie für immer digital behalten.

Bei Steam im Free Weekend könnt ihr an diesem Wochenende Cities: Skylines kostenlos spielen. Die beliebte Städtebausimulation könnt ihr euch im Laufe des Wochenendes auch drastisch reduziert bei Steam sichern, wenn ihr Gefallen findet.

Auf PlayStation warten derzeit gleich zwei kostenlose Games. Und die haben es durchaus in sich. Bis zum 22. Februar 2021 könnt ihr das Koop-Puzzlespiel We Were Here komplett kostenlos spielen. Könnt ihr Castle Rock entkommen? Außerdem steht zur Feier des Starts von Season 5 einige Tage lang die Street Fighter V: Champion Edition zur Free Trial bereit.

Ubisoft feiert den Start ins Lunar-Jahr nicht nur mit einer großen Sale-Aktion im Ubisoft-Store*, sondern auch mit einem Freebie. Wenn ihr euch Assassin’s Creed Chronicles – China* (PC, Uplay) jetzt einsackt, könnt ihr es behalten. Auch nach Aktionsende. Also ab! Im Epic Games Store könnt ihr euch in dieser Woche Halycon 6* kostenlos abholen und behalten.

Fassen wir zusammen. Kostenlos spielen? Ja:

Cities: Skylines

We Were Here

Street Fighter V: Champion Edition

Assassin’s Creed Chronicles – China

Halycon 6

Nicht schlecht. So. Habt ihr immer noch Zeit? Dann schauen wir mal in eure Abos.

Inklusive auf PlayStation, Switch und Xbox

Die Probespiel-Kampagnen haben in Japan ihren Anfang genommen, aber inzwischen gibt es sie immer häufiger und regelmäßig auch bei uns in Europa. Voraussetzung dafür ist ein Abo von Nintendo Switch Online. Aktuell könnt ihr Overcooked! 2 kostenlos bis zum 16. Februar spielen. Wieso nicht.

Die aktuell in euren „Games with Gold“- und „PlayStation Plus“-Abos enthaltenen Spiele findet ihr bei Nerdy Deals. Dann gibt es da auch noch PlayStation Now und den Xbox Game Pass*. Letzterer bietet seit gestern übrigens unter anderem Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Jurassic World Evolution und Wolfenstein: Youngblood neu auf.

Verpasst nicht, euch die neuen Spiele bei Prime Gaming zu holen. Prime Gaming hat einen großen Vorteil: Wahrscheinlich habt ihr es schon. Prime Gaming ist in Amazon Prime enthalten. Jeden Monat gibt es hier neue Spiele, die ihr eurer Bibliothek hinzufügen und behalten könnt.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Falls ihr doch Geld ausgeben möchtet, brachte die Woche auch allerhand Neuheiten hervor. Little Nightmares II*, Gal*Gun Returns* und natürlich Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* sind zum Beispiel erschienen. Wie man es auch dreht und wendet, auf jeden Fall genug neue und alte Spiele.

Was zockt ihr am Wochenende?

Bildmaterial: Assassin’s Creed Chronicles – China, Ubisoft