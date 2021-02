Diese neuen Features gibt es im Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack

Gestern enthüllten Koei Tecmo und Gust das Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack, nun erfährt man in der japanischen Famitsu einige weitere Details zu den neuen Features. Enthalten sind natürlich Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX, Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX sowie Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX.

Neue Features für das Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack

Versprochen werden dabei nicht nur die meisten DLCs der Originale, sondern auch neue Inhalte. Alle drei Spiele sollen so einen Fotomodus, ein digitales Artbook und in Kämpfen die Option auf doppelte Geschwindigkeit bieten.

Atelier Firis soll weiter vier neue Fahrzeuge bieten, darunter ein U-Boot und eine Planierraupe. Auch sieben neue Quests und eine bessere Version eines optionalen Bosses gibt es.

Atelier Sophie ergänzt man mit einem neuen Kostüm, einer neuen Episode und drei neuen Alchemie-Kesseln. In Atelier Lydie & Suelle wartet zudem ein neues Gemälde. Dieses führt in die Welt von Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World, welche eine Geschichte mit Nelke und einen Boss-Kampf umfasst.

Das Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack soll bereits am 22. April für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen. Mit Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy ist soeben der neuste Ableger der Atelier-Reihe erschienen. Im letzten Jahr brachte man das Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack auf aktuelle Konsolen.

via Gematsu, Bildmaterial: Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack, Koei Tecmo / Gust