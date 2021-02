Diablo, Anno und mehr: Diese Spiele könnt ihr am Wochenende kostenlos spielen

Extra den Wecker gestellt heute, damit ihr so zeitig wie möglich an diesem Samstagmorgen erfahrt, welche Spiele ihr an diesem Wochenende kostenlos zocken könnt. Denn dieses Wochenende hat es mal wieder richtig in sich! Call of Duty, Anno und Diablo – da sind einige große Namen dabei. Verschwenden wir also keine Zeit! Nerdy Deals sammelt kostenlos spielbare Games in einem ständig aktualisierten Artikel, der auch diesmal wieder Grundlage für diesen Beitrag ist.

Im Ubisoft-Store könnt ihr euch für Uplay in den nächsten Tagen kostenlos Anno 1800 gönnen. Im Free Weekend anlässlich der Veröffentlichung von Season 3 ist das Aufbauspiel vom 25. Februar bis 1. März kostenlos spielbar.

Solltet ihr euch anschließend oder zwischendurch für den Kauf entscheiden, ist Anno 1800 ebenso wie Zusatzinhalte und andere Spiele der Serie derzeit auch reduziert. Hach, viele gute Erinnerung an Anno. Mein letztes Spiel war allerdings Anno 1503 anno 2002.

Neben Anno feiert auch ein weiteres Spiel den Start der neuen Season. Call of Duty: Black Ops Cold War eine ganze Woche die „Free Access Week“. Im Rahmen dieser könnt ihr ausgewählte Inhalte des Spiels komplett kostenlos auf PlayStation, auf Xbox-Systemen* und PCs spielen, allen voran die neuen Ausbruch-Inhalte. Bis zum 4. März um 19 Uhr ist das möglich. Wo ihr die Trial-Version in den digitalen Shops findet, das ist aber offenbar ein kleines Geheimnis. Ich habe sie nur bei Xbox gefunden, im PlayStation Store und im Battle.net wird mit überall ein Preis angezeigt. Das Problem scheinen einige zu haben – könnt ihr helfen?

Machen wir gleich mit dem nächsten großen Namen weiter, Diablo. Hier braucht ihr allerdings eine Xbox und Xbox Gold Live, denn Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil gibt es in den Free Play Days. Dort steht an diesem Wochenende außerdem auch Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix zum Gratisspielen zur Verfügung.

Kein Abo braucht ihr beim Steam Free Weekend, wo ihr an diesem Wochenende auch wieder ein Spiel komplett kostenlos spielen könnt. Deep Rock Galactic! Außerdem steht Black Desert Online zum Gratisspielen zur Verfügung.

Im Epic Games Store lauert aktuell Sunless Sea auf den komplett kostenlosen Download.

Darüber hinaus wartet im Rahmen der „Play At Home“-Kampagne von Sony PlayStation schon bald Ratchet & Clank darauf, von euch kostenlos heruntergeladen zu werden. Zwar noch nicht am Wochenende, aber schon am Dienstag. Solltet ihr nicht verpassen und es herunterladen. Wenn ihr das tut, könnt ihr es für immer behalten.

Ratchet & Clank (ab 2. März um 05:00 Uhr)

Neu bei Prime Gaming, PlayStation und Xbox

In dieser Woche hat Prime Gaming außerdem die neuen März-Games vorgestellt. Wenn ihr ein Amazon-Prime-Abo habt, sind diese Spiele inklusive. Auch erst am Montag, aber der Verweis darauf wird euch sicher nicht von Schaden sein. Ab 1. März stehen diese fünf neuen Games bereit:

Bomber Crew Deluxe – eine Strategie-Sim mit Bombern

Blasphemous – ein brutaler Action-Plattormer

SkyDrift – liefert euch spannende Himmelsrennen

Boomerang Fu – ein Physik-basiertes Party-Game

Tengami – ein Rätselabenteuer in einer Papier

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Auch PlayStation hat erst in dieser Woche die neuen Spiele für PlayStation Plus präsentiert, deshalb sei auch auf diese noch schnell verwiesen. Bei PlayStation gibt es Final Fantasy VII Remake ab dem 2. März inklusive. Die weiteren Spiele erfahrt ihr hier. Mit einem Xbox Game Pass könnt ihr seit vorgestern Elite Dangerous zocken und viele mehr. Die aktuellen Games findet ihr hier, die März-Spiele wird Xbox in Kürze vorstellen.

Bildmaterial: Anno 1800, Ubisoft