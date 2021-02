Das war… Kalenderwoche 6/2021

Die große Kingdom-Hearts-Offensive im Epic Games Store, der aktuelle Stand der PlayStation-5-Verfügbarkeit, der Termin für Nayuta no Kiseki und etwas Aufregung ums Final Fantasy VII Remake gaben in den letzten Tagen zu reden. Nach dem Block mit den Videos der Woche schließen wir die Woche ab mit vier neuen Reviews sowie der aktuellen Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Ab dem 30. März kommt Kingdom Hearts endlich auf PCs. Die geballte Ladung landet dabei exklusiv im Epic Games Store. Konkret geht es um die Sammlungen Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix und Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue sowie die noch recht neuen Kingdom Hearts III und Kingdom Hearts: Melody of Memory.

In dieser Woche gab es gelegentlich die Möglichkeit, eine PlayStation 5 vorzubestellen. Auch in der nächsten Woche ist mit weiteren Chancen zu rechnen. Es ist mit eher kleinen Kontingenten zu rechnen, welche ohne Vorankündigung verfügbar werden. Wer also unbedingt zuschlagen will, muss neben Zeit auch viel Glück in Anspruch nehmen.

In Japan hat die kommende Neuauflage von Nayuta no Kiseki (PS4) mittlerweile einen Termin. Am 24. Juni geht es dort erneut nach Remnant Island. Für den Westen gibt es leider noch keine Ankündigung.

Eine kleine Episode schrieb zudem das Final Fantasy VII Remake (PS4). Bei einem Konzert vom Wochenende war zunächst eine „Enthüllung“ angekündigt, was sich – abgesehen von der Musik – jedoch nicht bewahrheitet hat.

Einige Titel sind in den letzten Tagen auch veröffentlicht worden. Deswegen gibt es die neuen Launchtrailer zu Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Switch) (Link), Little Nightmares II (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link), Gal*Gun Returns (Switch, PC) (Link) sowie Romance of The Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack (PS4, Switch, PC) (Link).

Neues Gameplay-Material sowie musikalische Eindrücke erreichten uns zur Neuauflage NieR Replicant ver.1.22474487139… (PS4, Xbox One, PC). Um das Kampfsystem kümmerte man sich bei Bravely Default II (Switch) und der neue Trailer zu Persona 5 Strikers (PS4, Switch, PC) stellt die kommende Aufgabe für die Phantomdiebe vor. Ein japanisches Let’s Play lieferte viele neue Eindrücke des Landlebens aus Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Switch). In Japan soll The Idolmaster: Starlit Season (PS4, PC) am 27. Mai erscheinen und Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed (PS4, Switch, PC) schafft es diesen Sommer in den Westen. Einen nächsten Teaser-Trailer gibt es hingegen zum Rhythmusspiel Deemo II (Mobil).

Neue Fähigkeiten standen bei Guilty Gear -Strive- (PS4, PS5, PC) im Mittelpunkt. Aus The King of Fighters XV ging die Vorstellungsrunde weiter mit Joe Higashi. Das bei Kickstarter sehr erfolgreiche Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) hat mit 505 Games einen Publisher gefunden. Aus dem Weltraum-Shoot-’em-up R-Type Final 2 (PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sahen wir die Kernelemente, den nächsten Charakter stellte man aus Maglam Lord (PS4, Switch) vor Solomon Program (Switch) von Konami erscheint noch diesen Monat in Japan. Bereits nächste Woche folgt aber Natsuki Chronicles (PS4).

Auf ein Abenteuer durch Raum und Zeit geht es am 11. Juni mit Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5). Erstes Gameplay-Material tauchte zu Sherlock Holmes: Chapter One (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) auf. Auf den August verschoben werden musste King’s Bounty II (PS4, Switch, Xbox One, PC), während die PC-Version von Oddworld: Soulstorm (PS4, PS5, PC) exklusiv im Epic Games Store landen wird. Auch neue Portierungen wurden enthüllt. So schafft es Crash Bandicoot 4: It’s About Time auf Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series und PCs, die PlayStation-4-Version von Pumpkin Jack steht nun auch bald an und Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – Enhanced Edition kommt mit neuen Features auf PlayStation 5.

Ausführliche Informationen konnten wir zu den kommenden Updates von Street Fighter V: Champion Edition (PS4, PC) gewinnen. Mittlerweile verfügbar ist The King of Fighters 2002 (PS4). Aus Genshin Impact (PS4, Switch, Mobil) könnt ihr euch eine kleine Erkundungstour ansehen. In der nächsten Woche gibt es wieder einmal vier neue Spiele für Abonnenten von Nintendo Switch Online. Zum Film Sonic the Hedgehog 2 enthüllte man inzwischen immerhin das Logo. Die Feierlichkeiten zu 25 Jahren Pokémon starten mit einem virtuellen Konzert von Post Malone. Derzeit könnt ihr zudem We Were Here kostenlos auf PlayStation 4 und PlayStation 5 spielen. Es handelt sich dabei um ein Koop-Rätselabenteuer.

Damit kommen wir noch zu den vier neuen Reviews von JPGAMES. Nächste Woche könnt ihr euch in Persona 5 Strikers (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht) stürzen. Der Quasi-Nachfolger von Persona 5 fügt dabei dezente Musou-Anleihen hinzu. Insgesamt wartet ein gelungener Roadtrip mit den Phantomdieben. Spielspaß pur erwartet euch mit Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Switch) (zum Testbericht), allerdings ist der neue Zusatz relativ kurz. Leichte Horror-Kost erwartet euch in Little Nightmares II (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht). Die düstere und bizarre Welt bietet jedoch eine eher kurze Spielzeit. In eine düstere Zukunftsversion von Berlin könnt ihr mit ENCODYA (PC) (zum Testbericht) eintauchen. Während die Atmosphäre zu überzeugen weiß, sorgt das Point-and-Click-Gameplay leider eher für Frust.

In der heutigen Sonntagsfrage schauen wir uns kommende JRPGs an. Auf welche Vertreter des Genres freut ihr euch derzeit am meisten?