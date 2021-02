Das Shoot ’em up Natsuki Chronicles erscheint am 18. Februar für PlayStation 4

Nachdem Qute erst vor wenigen Tagen einen neuen Trailer für Natsuki Chronicles für PlayStation 4 veröffentlicht hatte, gibt es heute den konkreten Veröffentlichungstermin. Schon am 18. Februar 2021 erscheint Natsuki Chronicles in Japan für PlayStation 4. Das Spiel war lange Zeit Xbox-exklusiv. Auch eine PC-Steam-Version folgt.

Rising Star Games und First Press Games werden das Shoot ’em up auch in Europa veröffentlichen, dafür gibt es aber noch keinen konkreten Termin. Gemeinsam mit Ginga Force ist die physische Veröffentlichung hierzulande für das zweite Quartal 2021 geplant, eine Vorbestellmöglichkeit für die limitierte Veröffentlichung auf Disc gibt es bereits. Gut möglich, dass die digitale Veröffentlichung deutlich zeitiger erfolgt.

via Gematsu, Bildmaterial: Natsuki Chronicles, Rising Star Games, Qute Corporation