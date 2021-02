Another Eden: The Cat Beyond Time and Space springt auf PC-Steam

WFS hat eine Veröffentlichung von Another Eden: The Cat Beyond Time and Space für PC-Steam angekündigt. Diese soll weltweit erfolgen. Ihr kennt das Spiel vielleicht schon mit dem deutschen Untertitel „Die Katze jenseits von Zeit und Raum“. Another Eden ist auch hierzulande bereits für Mobilgeräte erhältlich.

Wer mit der PC-Version neu in die Welt von Another Eden eintaucht, darf sich auf einige Boni zum Start freuen. Freuen werden sich auch Fans von Chrono Trigger: Beteiligt an der Entwicklung von Another Eden war unter anderem Masato Kato, einst Szenarioschreiber von Chrono Trigger.

Spielerisch wird Another Eden als Singleplayer-RPG bezeichnet, in Japan heimste es schon 2017 Google Plays „Best of“-Award ein. Obwohl die Mobile-Version deutsche Texte bietet, ist auf der Steam-Seite aktuell eine deutschsprachige Unterstützung nicht ausgewiesen.

800 Jahre in der Zukunft

In diesem Rollenspiel spielen der Protagonist Aldo und seine Schwester Feene eine große Rolle. Ein Dämonenkönig will Feenes noch ruhende Mächte nutzen, um die Menschen zu vernichten. Aldo versucht seine Schwester zu retten, allerdings misslingt ihm der Versuch. Durch dieses Ereignis wird eine Verzerrung der Raum-Zeit erzeugt, wodurch der Held 800 Jahre in die Zukunft flieht. Die Geschichte besteht aus 26 Hauptepisoden, wobei der Spieler durch die Zeit reisen wird. Er bewegt sich durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Ein alter Trailer zur Mobile-Version:

via Gematsu, Bildmaterial: Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, GREE, Wright Flyer Studios