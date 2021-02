Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed: Im Westen geht es im Sommer heiß her

Dass Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed auch endlich bei uns im Westen erscheinen wird, wissen wir nun schon etwas länger. Jetzt hat man jedoch endlich mit einem ungefähren Veröffentlichungszeitraum herausgerückt: Noch im Sommer 2021 soll es auf der PlayStation 4, der Nintendo Switch und dem PC so weit sein.

Für Nordamerika wurde neben der digitalen Edition für 39,99 US-Dollar auch eine „10th Anniversary Edition“ angekündigt, die mit 49,99 US-Dollar zu Buche schlägt. Abgesehen vom Spiel selbst soll die besondere Variante ein Artbook mit über 60 Seiten sowie den offiziellen Soundtrack enthalten, der aus zwei Discs besteht und insgesamt 47 Songs für eure Stereoanlage mitbringt. Leider liefert der Store von XSEED Games nicht außerhalb der USA, weshalb europäische Fans sich erstmal in Geduld üben müssen.

Im neuen Trailer wird neben der Erkundung eines detailreich nachgebildeten Akihabara auch mit der großen Anzahl an verschiedenen Waffen geworben. Außerdem bekommen Fans einen ersten Eindruck der englischen Synchronisation.

Zuwachs im Doppelpack

Aber damit nicht genug: Nach den Trailern für Rui Fumizuki sowie dem Protagonisten und Suzu Moriizumi, stellt das japanische Entwicklerstudio Acquire nun auch die Zwillingsschwestern Sena und Mana Kitada vor.

Sena Kitada, die von Maaya Uchida gesprochen wird, ist die ältere der beiden. Zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Mana, gesprochen von Eriko Nakamura, bilden die Schwestern das Pop-Duo „Dirty Bloody Princesses“. Des Weiteren sollen beide sehr selbstverliebt und egoistisch sein.

Mit ihrer Popularität haben sie Akihabara im Sturm erobert. Doch irgendwas ungewöhnliches geht bei den Konzerten der Schwestern vor: Einige TeilnehmerInnen sind dort nämlich spurlos verschwunden.

Zurück zu den Wurzeln

Mit Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed geht es zurück zu den Wurzeln der Serie. In Akiba’s Trip nehmt ihr es mit Vampiren auf, welche ihr dem Sonnenlicht aussetzen müsst. Natürlich müsst ihr ihnen dafür die Klamotten vom Leib reißen! Mit dem nun kommenden Remaster knüpft man an Akiba’s Trip: Undead & Undressed an, welches in Japan als Akiba’s Trip 2 bekannt ist. Neben Akihabara kehrt damit auch das „Beat-’em-up, strip-’em-down“-Gameplay zurück.

In Japan wird Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed am 20. Mai 2021 als Akiba’s Trip: First Memory für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Noch in diesem Jahr soll das Remaster im Westen für PlayStation 4 und PCs erscheinen, XSEED hat die Switch-Version noch nicht enthüllt, was aber durchaus bald passieren könnte. Das Original erschien im Jahr 2012 als Akiba’s Trip Plus für PSP in Japan, jedoch nie im Westen. Für die Entwicklung war Acquire verantwortlich.

Der neue Trailer

Trailer zu Sena Kitada

Trailer zu Mana Kitada

via Gematsu (1), (2), Bildmaterial: Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed, XSEED, Marvelous / Acquire