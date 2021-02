Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed – Enthüllung von zwei neuen Charakteren

Nach der Bekanntgabe, dass Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed bei uns im Westen schon im Sommer 2021 erscheinen wird sowie der Vorstellung der verschiedenen Editionen, legt das Entwicklerstudio Acquire nun mit zwei neuen Charakteren nach.

Satoko Midou, die von Miho Miyagawa gesprochen wird, ist eine Agentin von NIRO, der National Information Research Organization. Diese Organisation hat sich der Jagd der Schattenseelen verschrieben, die den Frieden von Akihabara bedrohen. Außerdem handelt es sich bei ihr um das Bindeglied zwischen der Organisation und dem Protagonisten.

Ryuuji Sejima, dem Kenichiro Matsuda seine Stimme leiht, ist der Vorgesetzte von Satoko Midou. Er ist eine zentrale Figur in der Organisation NIRO. Was für eine Rolle er in der Geschichte des Protagonisten spielen wird, ist aber noch unklar.

Bereits enthüllte Charaktere umfassen übrigens die Zwillingsschwestern Sena und Mana Kitada, den Protagonisten und Suzu Moriizumi sowie Rui Fumizuki.

Zurück zu den Wurzeln

Mit Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed geht es zurück zu den Wurzeln der Serie. In Akiba’s Trip nehmt ihr es mit Vampiren auf, welche ihr dem Sonnenlicht aussetzen müsst. Natürlich müsst ihr ihnen dafür die Klamotten vom Leib reißen! Mit dem nun kommenden Remaster knüpft man an Akiba’s Trip: Undead & Undressed an, welches in Japan als Akiba’s Trip 2 bekannt ist. Neben Akihabara kehrt damit auch das „Beat-’em-up, strip-’em-down“-Gameplay zurück.

In Japan soll Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed am 20. Mai 2021 als Akiba’s Trip: First Memory für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen, während bei uns der Sommer als Veröffentlichungszeitraum angepeilt wird. Das Original erschien im Jahr 2012 als Akiba’s Trip Plus für PSP in Japan, jedoch nie im Westen. Für die Entwicklung war Acquire verantwortlich.

Trailer zu Satoko Midou

Trailer zu Ryuuji Sejima

via Gematsu, Bildmaterial: Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed, XSEED, Marvelous / Acquire