Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed – 33 Minuten Gameplay zum Vampir-Striptease

Es bleibt nicht still um Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed: Nachdem in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Charaktere angekündigt wurden, folgten jetzt satte 33 Minuten Gameplay.

Synchronsprecher Yuichi Nakamura und der freie Autor Mafia Kajita stellten im Rahmen der Webshow Washagana TV zunächst 25 Minuten Gameplay vor. Neben zahlreichen Dialogen haben die beiden beim Kämpfen auch ordentlich die Klamotten durch die Gegend geworfen. Nur im Spiel selbstverständlich!

Außerdem gab es noch acht Minuten Gameplay von 4Gamer.net, in denen der Protagonist mit seiner kleinen Schwester interagiert. Des Weiteren hat das Video ein wenig zum Thema Charakter-Customization gezeigt.

Zurück zu den Wurzeln

Mit Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed geht es zurück zu den Wurzeln der Serie. In Akiba’s Trip nehmt ihr es mit Vampiren auf, welche ihr dem Sonnenlicht aussetzen müsst. Natürlich müsst ihr ihnen dafür die Klamotten vom Leib reißen! Mit dem nun kommenden Remaster knüpft man an Akiba’s Trip: Undead & Undressed an, welches in Japan als Akiba’s Trip 2 bekannt ist. Neben Akihabara kehrt damit auch das „Beat-’em-up, strip-’em-down“-Gameplay zurück.

In Japan soll Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed am 20. Mai 2021 als Akiba’s Trip: First Memory für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen, während bei uns der Sommer als Veröffentlichungszeitraum angepeilt wird. Das Original erschien im Jahr 2012 als Akiba’s Trip Plus für PSP in Japan, jedoch nie im Westen. Für die Entwicklung war Acquire verantwortlich.

Die beiden Gameplay-Videos

