The Binding of Isaac: Repentance erscheint am 31. März zuerst für PCs

Nicalis hat bekannt gegeben, dass The Binding of Isaac: Repentance am 31. März 2021 zunächst für PC-Steam erscheint. Später soll der DLC zu The Binding of Isaac auch für Konsolen veröffentlicht werden. Repentance wurde schon 2018 erstmals angekündigt.

Die neue große Erweiterung wird zahlreiche neue Gegenstände, viele neue Gegner und Bosse, Tausende neue Räume und neue spielbare Charaktere bieten. Laut Nicalis ist die Erweiterung eigentlich viel zu groß, um nur eine Erweiterung zu sein. Gleichzeitig wird es auch der letzte DLC zu The Binding of Isaac sein.

via Gematsu, Bildmaterial: The Binding of Isaac, Nicalis