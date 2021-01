Sonntagsfrage: Worauf freut ihr euch am meisten im Jahr 2021?

Dem alten Jahr 2020 weinen wahrscheinlich nur wenige Personen hinterher. Umso mehr freuen sich die meisten auf das frische, junge Jahr, welches neue Möglichkeiten und Videospiele bietet. Doch auf was freut ihr euch eigentlich besonders? Auch wenn noch nicht allzu viel bekannt ist, können Wünsche und Vorstellungen umso größer sein. Das müssen nicht einmal Videospiele sein. Doch sollte man auch nicht zu großspurig agieren, sonst wird man später enttäuscht.

Nichtsdestotrotz ist das Portfolio für dieses Jahr ganz gut gefüllt. Immerhin sind die neuen Heimkonsolen auf dem Markt und das verspricht neue Spiele. Entsprechend erwartet uns dieses Jahr eventuell bereits Final Fantasy XVI, God of War: Ragnarök und das neue Halo. Vielleicht veröffentlicht Nintendo auch den zweiten Teil von Breath of the Wild. Träume und Wünsche sind an dieser Stelle noch erlaubt. Und apropos Wünsche: Was macht eigentlich Elden Ring aus dem Hause FromSoftware?

Also: Worauf freut ihr euch am meisten in diesem Jahr? Was sind eure Wünsche oder was könnt ihr nicht mehr abwarten? Verratet es uns in unserer ersten Sonntagsfrage 2021!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 27. Dezember

In den letzten Tagen des alten Jahres haben nicht nur wir unsere Spiele des Jahres auf JPGames präsentiert, sondern auch ihr hattet in der vergangenen Sonntagsfrage die Möglichkeit eure Tops und Flops 2020 niederzuschreiben. Aus den vielen Antworten habe ich eine kleine Liste erstellt. Diese basiert auf den meisten Nennungen der Titel. Interessanterweise wurde das Final Fantasy 7 Remake sowohl als Top als auch als Flop sehr häufig genannt. Es ist und bleibt also ein sehr kontroverses Spiel.

Top 5 Nennungen:

13 Sentinels: Aegis Rim

Final Fantasy 7 Remake

Ghost of Tsushima

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Persona 5 Royal

Flop 5 Nennungen: