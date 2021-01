Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition ist jetzt erhältlich

Ab sofort ist Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition auf PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs (Epic Games Store, Ubisoft Store, Uplay) sowie Stadia erhältlich. Dank eines Kompatibilitätsmodus ist die Neuauflage des 2D-Beat-’em-up-Spiels auch auf PlayStation 5 und Xbox Series spielbar.

Zur Feier seines 10-jährigen Jubiläums sind neben Scott Pilgrim auch die DLCs Knives Chau und Wallace Wells in dieser Edition enthalten. Es gilt, großartige neue Fähigkeiten zu lernen, geheime Items und Modi freizuschalten und mächtige Verbündete zu gewinnen, um Ramonas teuflische Ex-Lover zu besiegen.

Zusätzlich haben Spieler die Möglichkeit, sich mit bis zu drei Freunden lokal oder online zusammenzutun, um Gegner zu bekämpfen, Leben und Münzen zu teilen und sich gegenseitig wiederzubeleben. Freunde können sich zudem in Subspace-Minispielen sowie beim wilden Völkerball messen, sich gegenseitig zu epischen Schlachten herausfordern oder aber in den Modi „Boss Rush“ und „Survival Horror“ zusammenarbeiten.

