Returnal: Neuer Trailer präsentiert Gameplay des PS5-Exklusivspiels

Ein Exklusivspiel für PlayStation 5! Die meisten von euch dürften noch auf ihre PS5-Konsole warten und noch nicht auf das nächste Exklusivspiel. Trotzdem sind besonders zum Start in eine neue Generation die Exklusivspiele natürlich besonders interessant. Eines davon ist Returnal von Housemarque und es erscheint schon am 19. März 2021. Höchste Zeit also, etwas mehr über das Gameplay des Sci-Fi-Shooters zu erfahren.

Nach Angaben der Entwickler vermischt Returnal dabei verschiedene Spielstile. „Das Spiel ist eine Kombination aus der Arcade-Action, für die wir bekannt sind, einer responsiven Steuerung und wildem Geballere – und all das gibt es aus der Third-Person-Perspektive“, so Creative Director Harry Krueger, der euch im PlayStation Blog noch mehr dazu verrät.

Aber Bilder sagen bekanntlich mehr als Tausend Worte – den neuen Trailer findet ihr unten. Wenn ihr überzeugt seid, könnt ihr euch Returnal bei Amazon vorbestellen*. Dort wartet auch ein digitaler Vorbestellerbonus.

Gefangen in einer Endlosschleife auf einem fremden Planeten

In Returnal übernimmt der Spieler die Rolle einer Astronautin, Selene, gestrandet am Rande der Galaxie. Sie befindet sich in einer Art Endlosschleife-Traum. Jedem Tod folgt eine Wiederbelebung, dabei verändern sich jedes Mal die Spielwelt und der Ablauf völlig. Passend dazu verspricht der Entwickler Roguelike-Elemente.

Der Titel ist atmosphärisch äußerst düster gehalten und erinnert schon fast an eine Art Dead Space. Beim Gameplay jedoch setzt Returnal auf deutlich mehr Action, denn das Spiel geht eher in die Richtung eines Action-Shooters. Dabei soll auch eine spannende Geschichte erzählt werden.

Auch die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers kommen dabei zum Einsatz. Jede Waffe hat eine aufladbare Spezialattacke, welche ausgelöst wird, wenn der Trigger ganz gedrückt wird. Drückt man diesen nur halb durch, greift man normal an.

Bildmaterial: Returnal, Sony, Housemarque