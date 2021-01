Neue „3 für 2“-Aktion zu Games für Switch, PlayStation 4 und Xbox One

Kaum ist die aktuelle „3 für 2“ – Aktion mit Nintendo-Spielen bei Media Markt und Saturn beendet, da legt man auch schon nach. Ganz frisch gestartet: noch eine neue „3 für 2“ – Aktion. Auch diesmal gibt es wieder Spiele für Nintendo Switch, aber Third-Party-Games. Außerdem dürft ihr auch auf ein Sortiment von Spielen für PlayStation 4 und Xbox One zugreifen und so eure Bestellung bunt mischen.

Viel Spaß beim Stöbern! Die Auswahl kann sich durchaus sehen lassen. Für PS4 und Xbox One habt ihr die Chance, sehr günstig eure Sammlung u. a. mit Star Wars Battlefront, Resident Evil 3 Remake, Devil may Cry 5, Ni no Kuni, Sakuna of Rice and Ruin oder Ys Memories of Celceta erweitern.

Besonders lohnenswert ist auch der Blick auf die Switch-Spiele. Hier lauern preisstabile Perlen wie Mario & Rabbids, Unravel Two, Story of Seasons: Friends of Mineral Town, Rune Factory 4, Doraemon Story of Seasons oder auch Sakuna of Rice and Ruin.

Seid ihr fündig geworden?

Bildmaterial: The Witcher 3, CD Projekt RED