The King of Fighters XIV Ultimate Edition ist jetzt für PS4 erhältlich

SNK Corporation hat heute die The King of Fighters XIV Ultimate Edition digital für PlayStation 4 veröffentlicht. Fans und Neulinge können sich auf insgesamt 58 spielbare Charaktere, darunter acht DLC-Charaktere, sowie zehn DLC-Kostüme und zehn PS4-Themes freuen. Die DLC-Charaktere sind namentlich Rock Howard, Vanessa, Ryuji Yamazaki, Whip, Heidern, Blue Mary, Oswald sowie Najd. Laut Gematsu soll eine physische Version folgen, in der deutschen Pressemeldung ist davon aber keine Rede.

The King of Fighters XIV verfeinert das beliebte Kampfsystem der King-of-Fighters-Serie und bringt das Gameplay damit auf ein neues Niveau. Bis zu sechs Freunde können online in Gruppenkämpfen gegeneinander antreten. Im Ring können die neuen EX-Special-Moves, im verbesserten MAX-Modus und Super-Special-Moves, durch das Benutzen des Climax-Cancel kombiniert werden, um verheerende Kombinationen zu entfachen.

Die Ultimate Edition dürfte damit auch das Ende von The King of Fighters XIV besiegeln, schließlich steht der nächste Teil schon vor der Tür. Schon bei der EVO 2019 wurde The King of Fighters XV angekündigt. Im Dezember gab es den ersten Teaser-Trailer zum Spiel. Die große Enthüllung sollte eigentlich gestern stattfinden, wurde aber kurzfristig verschoben.

Bildmaterial: The King of Fighters XIV, Deep Silver, SNK Corporation,