Katsuhiro Harada arbeitet am teuersten Projekt in der Geschichte von Bandai Namco

Producer und Director Katsuhiro Harada arbeitet laut eigenem Bekunden derzeit an dem teuersten Projekt in der Geschichte von Bandai Namco. Harada ist natürlich vor allem für die Tekken-Serie bekannt, die er seit ihren Anfängen 1994 betreut. Mr. Tekken war aber zuletzt auch verantwortlicher Producer von Pokémon Tekken DX oder Summer Lesson.

„Ehrlich gesagt glaube ich, dass es das teuerste Entwicklungsprojekt in der Geschichte von Bandai Namco sein könnte“, so Harada während des „Piro Live! New Year’s Eve Special 2021„-Livestreams. Ich finde es unglaublich, dass die Chefs zugestimmt haben. Aber die Genehmigung dafür ist durch. Leider verlief der Start des Projekts aufgrund der Coronavirus-Pandemie sehr schleppend.“

Okay, Tekken 8. Was sonst? Tekken 7 ist bereits 2015 erschienen und wird zwar noch kräftig gespielt und inhaltlich auch erweitert, aber irgendwann wird es natürlich Zeit für den neuen Serienteil. Oder? „Ich entwickle auch andere Dinge außer Kampfspiele. Ich glaube nicht, dass ich jemals ein anderes Kampfspiel als Tekken machen werde. Aber ich werde noch nicht sagen, worum es sich beim neuen Projekt handelt“, so Harada.

Was glaubt ihr? Tekken 8 oder bekommt Harada wirklich ein neues Projekt an die Hand?

via Gematsu, Bildmaterial: Tekken 7, Bandai Namco