Jin Conception verbindet Social Deduction mit rundenbasierten RPG-Kämpfen

Social-Deduction-Games sind angesagt, besonders seit dem großen Erfolg von Among Us. Das kommende Jin Conception verbindet Social-Deduction-Gameplay nun mit einem vielleicht unerwarteten Genre, nämlich dem rundenbasierten RPG. Acht spielbare Charaktere gibt es, deren Geschichten miteinander verbunden sind. Und natürlich stellt ihr euch in Jin Conception die gleichen Fragen wie in anderen Social-Deduction-Spielen: Wer sagt die Wahrheit, wem könnt ihr vertrauen?

Die Veröffentlichung von Jin Conception ist noch in diesem Jahr zunächst nur für PC-Steam geplant. Bei Steam findet ihr bereits eine Spieleseite zu Jin Conception. Nachfolgend seht ihr den ersten Trailer.

via Gematsu, Bildmaterial: Jin Conception, Jin Wave Studio