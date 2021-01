Ginga Force und Natsuki Chronicles erscheinen physisch für PS4

Rising Star Games und First Press Games werden gemeinsam die beiden Shoot-’em-up-Games Ginga Force und Natsuki Chronicles für PlayStation 4 physisch in Europa veröffentlichen. Beide Spiele sind für das zweite Quartal 2021 geplant, eine Vorbestellmöglichkeit für die limitierte Veröffentlichung auf Disc soll es noch in dieser Woche geben. Beide Spiele waren lange Zeit Xbox-exklusiv, bekamen und bekommen aber nun ihre Auftritte auf PS4 und PCs.

Ginga Force ist seit September hierzulande digital erhältlich. In Ginga Force folgt ihr der Geschichte von Alex und Margaret, zwei außergewöhnlichen Piloten, die mit ihren Maschinen gegen verschiedene Bosse kämpfen. Neben dem Story-Modus erwartet euch ein Score-Attack-Modus mit Online-Ranglisten.

Natsuki Chronicles wird in Kürze noch digital folgen. Aber jetzt, da die physische Veröffentlichung bald erfolgt, interessiert ihr euch natürlich eher für diese. Am 16. Januar 2021 beginnt im Shop von First Press Games die Vorbestellphase.

Für beide Spiele gibt es sowohl Standardversionen als auch Limited Editions. Die Sammlereditionen sind auf jeweils 750 Einheiten limitiert. Ein Special Bundle aus beiden Sammlereditionen ist auf 250 Einheiten limitiert. Weil bei Letzterem alle Inhalte der Editionen zu sehen sind, findet ihr diese Edition nachfolgend. Alle weiteren gibts im Online-Store von First Press Games.

