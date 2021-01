Everyday Today’s Menu for the Emiya Family zeigt sein Küchen-Gameplay

Aniplex konnte das Küchen-Adventure Everyday Today’s Menu for the Emiya Family in Japan nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2020 veröffentlichen. Zum Jahreswechsel zeigte man in einem Livestream nun immerhin erstmals zusammenhängendes Gameplay-Material. Gematsu hat eine Aufnahme davon bei Dailymotion geteilt. Der Fokus liegt dabei auf der Zubereitung verschiedener Speisen, was mit Joy-Con-Einsatz über Bewegungssteuerung und Rhythmus geschieht. Das Spiel wird übrigens auch englisch lokalisiert, zumindest für Nordamerika.

Spin-off-Spiel zu Fate/stay night

Das im Dezember 2019 enthüllte Spin-off-Spiel zu Fate/stay night basiert auf dem Spin-off-Manga Today’s Menu for the Emiya Family. Schneiden, kochen, backen und frittieren… Saber, Rin Tohsaka und Sakura Matou stehen auch in der Küche vor einigen Herausforderungen. Was werdet ihr kochen? Natürlich kann danach auch mit den anderen gegessen werden. Versprochen wird zudem eine eigene Geschichte mit Rezepten aus dem Manga. Die Entwicklung übernimmt das Studio GRID.

via Gematsu, Bildmaterial: Everyday Today’s Menu for the Emiya Family, Aniplex / GRID