Earwig and the Witch: Die englische Version des neuen Ghibli-Films geht im Februar an den Start

GKids enthüllte kürzlich Details zur Veröffentlichung der englischen Version von Earwig and the Witch, dem neuen Projekt der renommierten Animationsschmiede Studio Ghibli. Und um den Film zu sehen, müssen Interessierte nicht einmal ins Kino. Nach limitierten Vorstellungen am 3. und 4. Februar soll das untypische Projekt von Gorō Miyazaki nämlich via Streaminganbieter HBO Max verfügbar werden.

Von Earwig zu Aya zu Earwig

Fathom Events liefert zudem weitere Infos zu den geplanten Kinovorstellungen. Demnach soll der Film neben der englisch synchronisierten Version auch im japanischen O-Ton zu sehen sein. Wie es um eine deutsche Veröffentlichung (und ggf. einen Kinostart) steht, ist derzeit leider noch nicht bekannt.

Via Twitter teilten GKids passenderweise einen Trailer, der einen Eindruck der englischen Synchronisation von Earwig and the Witch zulässt. Und ja: Im westlichen Raum scheint das Projekt nun den Titel „Earwig and the Witch“ zu tragen und nicht wie vermutet „Aya and the Witch“, der der japanischen Betitelung „Aya to mayo“ entsprechen würde. Damit übernimmt man den Titel der Romanvorlage* der britischen Autorin Diana Wynne Jones. Diese lieferte übrigens seinerzeit auch schon den Ausgangsstoff für den beliebten Ghibli-Film „Das wandelnde Schloss“.

Davon handelt Earwig and the Witch

Earwig wächst in einem Waisenhaus auf dem britischen Land auf und hat keine Ahnung, dass ihre Mutter magische Kräfte besaß. Ihr Leben ändert sich dramatisch, als ein fremdes Paar sie aufnimmt und sie sich fortan gezwungen sieht, mit einer selbstsüchtigen Hexe zusammen zu leben. Als das eigenwillige junge Mädchen die Geheimnisse ihrer neuen Wächter aufdeckt, taucht sie in eine Welt voller Zauber und Tränke ein – auf der Suche nach der Familie, die sie sich immer wünschte.

Während es sich Gorō Miyazaki für das Projekt auf dem Regiestuhl bequem machte, half Ghibli-Urgestein Hayao Miyazaki bei der Planung und Entwicklung, während Studio-Mitbegründer Toshio Suzuki als Produzent auftritt.

Earwig and the Witch im englischen Trailer

via Siliconera, Bildmaterial: Aya and the Witch, Studio Ghibli / NHK Enterprise