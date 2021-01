Deutsche Verkaufscharts: Cyberpunk 2077 dominiert auch nach Weihnachten

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts kann das durchaus kontrovers gestartete Cyberpunk 2077 schon die vierte Woche in Folge die Spitzenpositionen der PS4- und Xbox-One-Handelscharts halten. Zum Jahreswechsel wurde bekannt, dass Entwickler CD Projekt RED schon an ersten kostenlosen DLCs bastelt. Dahinter landet jeweils die Premium Edition von Grand Theft Auto V und Call of Duty: Black Ops – Cold War.

In den PS5-Handelscharts hat Sackboy: A Big Adventure den Wiedereinstieg auf Platz 1 hingelegt. Die Ultimate Edition von Marvel’s Spider-Man: Miles Morales liegt dahinter, die Standardversion des Spinnenmanns landet auf Platz 3. Auf Xbox Series bleibt das Führungsduo aus Call of Duty: Black Ops – Cold War und Immortals Fenyx Rising unverändert.

Gleiches gilt für Nintendo Switch und PCs. Dort halten wie so oft Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons sowie Die Sims 4 und der Landwirtschafts-Simulator 19 die Stellung.

Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco, CD Projekt RED