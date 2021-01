Das war… Kalenderwoche 2/2021

Square Enix sichert sich interessante Trademarks, die chaotische Vorbestellerphase von PlayStation 5 zieht weitere Kreise und Sony konkretisiert das konsolenexklusive Line-up. In dieser Woche war wieder einmal einiges los, dazu gehören auch noch drei Ankündigungen sowie viele weitere Trailer. Zum Schluss gibt es schließlich noch zwei Reviews, eine Vorschau und zusätzlich die heutige Sonntagsfrage. Nicht verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wie geht es mit dem Final Fantasy VII Remake (PS4) weiter? Die Entwicklung läuft, ansonsten wissen wir noch nicht so viel. Square Enix hat sich in Japan nun jedoch zwei interessante Trademarks gesichert, nämlich Ever Crisis und The First Soldier. Was sich dahinter verbirgt, bleibt unklar. Es dürfte aber nicht erstaunen, wenn wir bald davon hören würden.

Die Vorbestellerphase von PlayStation 5 sorgte für viel Frust. Klar, das Angebot war beschränkt, aber darüber hinaus gab es auf Händlerseite weitere Probleme. So hat die Verbraucherzentrale Sachsen nun Saturn abgemahnt. Dabei geht es um intransparente und unwirksame AGB.

Sonys PlayStation 5 hatte beim rein digitalen CES-Livestream ebenfalls einen Auftritt. Neues gab es dabei nicht zu sehen, im Kleingedruckten waren aber diverse neue Veröffentlichungszeiträume konsolenexklusiver Titel zu lesen. Noch im Jahr 2021 sollten somit gleich einige spannende Spiel für PS5 erscheinen.

Aus dem Nichts kündigte Bethesda ein neues Spiel zu Indiana Jones an. Als Entwickler tritt MachineGames auf, einen richtigen Trailer gibts jedoch noch nicht. Für das erste Quartal 2022 geplant ist der frisch enthüllte 2D-Plattformer Kitsune Tails (PS4, PS5, PC), dieser ist von japanischer Mythologie inspiriert. Neu aufgelegt wird der Nintendo-DS-Klassiker Monster Tale.

Bereits am 20. April soll es mit New Pokémon Snap (Switch) auf Fotosafari gehen. Im aktuellen Video zu Bravely Default II (Switch) sehen das Schneekönigreich Rimedahl, welches einen Drachengott verehrt. Ein weiterer Februar-Titel stand mit Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Switch) im Zentrum. Neben dem ausführlichen Übersichtstrailer erhielt Wut-Bowser bereits vorab seinen gebührenden Auftritt. Welche Junggesellinnen und -gesellen euch im März in Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Switch) erwarten, seht ihr hier. Ebenfalls noch im März folgt Neptunia Virtual Stars (PS4, PC), während in Persona 5 Strikers (PS4, Switch, PC) die Action im Mittelpunkt stand. Eine Demo könnt ihr derzeit zu Little Nightmares II (PS4, Switch, Xbox One, PC) unter die Lupe nehmen, außerdem gibt es zum Spiel ein längeres Gameplay-Video.

Mit Shun’ei gibt es inzwischen die erste Charaktervorstellung aus The King of Fighters XV. Aus Returnal (PS5) erklärte man uns das Kampfsystem, The Medium (Xbox Series, PC) wurde mit einem Live-Action-Kurzfilm beworben. In einem animierten Trailer zeigte sich TOHU (PS4, Switch, Xbox One, PC), schon bald erscheint Blue Fire (PS4, Switch, Xbox One, PC) und zur Nioh 2 – The Complete Edition stellte man die PC-Features vor. Ab sofort könnt ihr die Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition (PS4, Switch, Xbox One, PC) erwerben. Zu den vielen neuen Inhalten für Puyo Puyo Tetris (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gehört unter anderem Sonic und auch Bloodstained: Ritual of the Night (PS4, Switch, Xbox One, PC) erhielt ein kostenloses Update spendiert. Eine neue Demo könnt ihr ab sofort für Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4, PS5, Switch) ausprobieren.

In Dragon Ball FighterZ (PS4, Switch, Xbox One, PC) ist Super Baby 2 mittlerweile spielbar und zu Dead Cells (PS4, Switch, Xbox One, PC) folgt schon bald der nächste DLC. miHoYo präsentierte uns derweil die neusten Inhalte aus Genshin Impact (PS4, PC, Mobil) (Link) und Honkai Impact 3rd (PC, Mobil) (Link). Dank einem Halt in Berlin schafft es unter anderem Lederhosen-Luigi nach Mario Kart Tour (Mobil). Inzwischen nehmen auch die Feierlichkeiten zu 25 Jahren Pokémon Gestalt an, es gibt beispielsweise eine Kollaboration mit Katy Perry. CD Projekt RED äußerte sich zum holprigen Start von Cyberpunk 2077 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) und legte dar, dass sich viele Probleme beim Testen nicht gezeigt hätten. Auch einen Ausblick auf die nächste Woche gibt es heute, denn am 21. Januar steht eine Ausstrahlung zu Resident Evil an.

Damit kommen wir zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Rätselspaß im Doppelpack gibt es mit Puyo Puyo Tetris 2 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), was auch den Kern das Gameplays ausmacht. Der Vorgänger wurde dabei leicht erweitert, die Geschichte ist abgedrehtes Beiwerk. Viel Charme bringt Giraffe and Annika (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht) mit, allerdings fehlt es dem Spiel noch ein wenig an Feinschliff.

Auch Persona 5 Strikers (PS4, Switch, PC) konnten wir bereits anspielen! In unserer Vorschau erfahrt ihr, wie sich das Sequel mit Action-Gameplay schlägt.

In unserer aktuellen Sonntagsfrage treten wieder einmal zwei Gaming-Ikonen gegeneinander an, nämlich Luigi und Tails! Zugegeben ein etwas ungleiches Duo, aber wem gebt ihr eure Stimme?