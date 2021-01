Bloodstained: Ritual of the Night bekommt Classic Mode und neues Crossover spendiert

Nach der Veröffentlichung von Bloodstained: Ritual of the Night für Mobilgeräte hat sich das Entwicklerteam nun wieder neuen Inhalten gewidmet. Ergebnis ist heute ein neuer Spielmodus im Retro-Stil sowie ein neues Crossover mit dem 2D-Strategiespiel Kingdom: Two Crowns. Ein neuer Trailer stellt euch die Inhalte vor, die ab sofort für alle Besitzer des Spiels auf PS4, Xbox One, PC-Steam und Nintendo Switch verfügbar sind.

Der Classic Mode ist noch ein Versprechen aus der Kickstarter-Kampagne.

Im Classic Mode, der während der Kickstarter-Kampagne zu Bloodstained angekündigt wurde, wird Miriam nur mit einem Schwertschwung ausgestattet in eine Welt im 8-Bit-Look geschickt. Miriam muss erneut die dämonische Burg betreten, um Gebel zu stellen, und fünf erschütternde Stufen mit fünf Unter-Bossen überleben, die ihr dabei im Weg stehen. Nach Abschluss des Classic Mode werden die Spieler abhängig von Zeit, Punktzahl und Anzahl der Tode in den drei Schwierigkeitsgraden bewertet – man sollte also auf jeden Fall Miriams Spezialmoves wie Rutschen, Rückschritt und Rückwärtssalto effektiv einsetzen. Die Spieler können den Classic Mode über die Option EXTRA MODES im Hauptmenü aktivieren.

Im letzten Jahr besuchten Miriam, Zangetsu, Gebel und Alfred bereits Kingdom: Two Crowns, jetzt sind sie wiederum die Gastgeber. Das Ergebnis ist ein neuer Bereich, der die Pixelkunst-Ästhetik von Kingdom: Two Crowns einfangen soll. SpielerInnen treffen auf einen neuen Boss und können ein neues Ausrüstungsobjekt finden.

Der Classic Mode war eigentlich noch für das vergangene Jahr versprochen, so zumindest der Fahrplan. Was noch für 2021 geplant ist, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Bildmaterial: Bloodstained: Ritual of the Night, 505 Games, ArtPlay