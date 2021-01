Atelier Ryza 2 verzückt euch mit dem Trailer zur nahenden Veröffentlichung

Hierzulande müssen wir noch bis zum 29. Januar 2021 warten, bis wir uns mit Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy in ein neues Alchemie-Abenteuer stürzen können. Japanische SpielerInnen reisen hingegen schon seit dem 3. Dezember wieder an der Seite von Heldin Ryza. Über 220.000 Mal hat sich das Spiel bereits in Japan und Asien verkauft – ein Erfolg!

Ob der im Westen wiederholt werden kann? Bald erfahren wir es. Sicher ist uns jedenfalls schon mal der heutige neue Trailer zur Veröffentlichung. Zuletzt berichteten wir über zahlreiche Kostüme, das Kampfsystem von ‚Atelier Ryza 2‘ und den mysteriösen, neuen Freund Fi sowie das Gameplay. Außerdem könnt ihr euch mit dem Eröffnungsfilm bereits in Atelier-Stimmung bringen. Neben dem Season-Pass hat Koei Tecmo außerdem weitere Update-Pläne, zeigte Switch-Gameplay sowie den Prolog.

Das spannende und emotionale JRPG spielt drei Jahre nach den Geschehnissen von Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Ryza begibt sich auf ein neues Abenteuer, auf dem sie die Geheimnisse alter Ruinen erforscht und versucht, die Wahrheit hinter einer verlorenen Legende zu erkunden. Auf ihrer Reise wird sie von zahlreichen neuen und alten Freunden begleitet, u.a. Ryzas neuem liebenswürdigen und pelzigen Begleiter „Fi“.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy erscheint in Europa am 29. Januar 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC-Steam. Wer zunächst für PS4 kauft, kann später kostenlos auf PS5 wechseln.

