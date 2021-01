Anre kämpft in Granblue Fantasy: Versus ab dem 26. Januar mit

Arc System Works und Cygames hatten versprochen, dass Anre für Granblue Fantasy: Versus noch in diesem Januar mitkämpfen darf. Nun hält man Wort und kündigt die Veröffentlichung für den 26. Januar an. Ende Februar geht es dann mit einem Story-Update im RPG-Modus weiter, den nächsten Kämpfer will man im März enthüllen.

Anre (gesprochen von Ryuusei Nakao)

Ein Magier mit einer philosophischen Ader. Er mag eigentlich keine Kämpfe, nutzt dafür jedoch seinen Speer. Anre kämpft aus großer Distanz und kann Angriffe parieren. Durch viele defensive Techniken kann er den Kampf kontrollieren.

DLC-Fahrplan zu Granblue Fantasy: Versus

Beelzebub (Character Pass 1, einzeln kaufbar und freischaltbar – erhältlich)

Narmaya (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Soriz (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Djeeta (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Zooey (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Belial (Character Pass 2 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Cagliostro (Character Pass 2 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Yule (Character Pass 2 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Anre (Character Pass 2 und einzeln kaufbar – 26. Januar 2021)

Unbekannter Charakter (Character Pass 2 – Frühling 2021)

Unbekannter Charakter (Character Pass 2 – Frühsommer 2021)

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um ein Kampfspiel im Anime-Stil, welches auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 und PCs bietet. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus ist seit dem 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich, seit dem 3. März 2020 auch in Nordamerika. Bei uns erschien der Fighter durch Marvelous Europe für PS4 am 27. März 2020, unter anderem mit deutschen Texten. Bei Steam ist Granblue Fantasy: Versus hingegen schon seit dem 13. März verfügbar. Unseren Test findet ihr hier.

Anre im Charakter-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Granblue Fantasy: Versus, Cygames, XSEED, Marvelous / Arc System Works