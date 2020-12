Super Smash Bros. Ultimate: So kämpft es sich mit dem Kult-Schurken Sephiroth

Nach der Überraschung bei The Game Awards 2020, dass sich Sephiroth zur umfangreichen Kämpferriege von Super Smash Bros. Ultimate dazugesellt, stellte Masahiro Sakurai den Kult-Schurken nun näher vor. Dieser kann im Rahmen des zweiten Fighter Pass oder auch separat für 5,99 EUR erworben werden. Neben Sephiroth enthält das Kämpfer-Paket 8 zudem die neue Arena „Nordhöhle“ und neun frische „Final Fantasy“-Musikstücke. Sephiroth soll zum 23. Dezember 2020 verfügbar werden.

Schaltet Sephiroth schon früher frei

Wer es nicht erwarten kann, sich mit Sephiroth in die Schlacht zu stürzen, hat die Möglichkeit den silberhaarigen Bösewicht schon früher freizuschalten. Dazu gilt es für SpielerInnen, an der „Sephiroth Challenge“ teilzunehmen, welche noch heute ihren Weg – im Rahmen eines neuen Updates – ins Spiel findet. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Boss-Herausforderung. Meistert ihr diese – unabhängig vom Schwierigkeitsgrad – schaltet ihr im Nachhinein den neuen Kämpfer, die neue Arena sowie die zusätzlichen Musikstücke frei. Grundvoraussetzung dafür ist aber natürlich, dass ihr das Kämpfer-Paket 8 vorbestellt habt.

Neue Mii-Kostüme und amiibo-Figuren

Der nächste Schwung an Mii-Kostümen wurde übrigens auch präsentiert. Und auch hier liegt der Fokus mit Barret-, Tifa- und Aerith-Kostümen auf Final Fantasy VII. Aber auch ein Skin, der an Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars angelegt ist, schafft es mit dem Geno-Outfit ins Spiel. Darüber hinaus gibt es mit dem Chocobo-Hut noch ein schickes Accessoire.

Freut ihr euch, dass Sephiroth die Smash-Arena betritt? Seht euch nachfolgend die gesamte Präsentation an, in der Sakurai ausführlich auf den neuen Kämpfer eingeht:

Bildmaterial: Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo