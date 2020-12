Super Nintendo World: Eine halbstündige Video-Tour durch den Vergnügungspark

Kürzlich vermeldete Nintendo endlich die Fertigstellung von Super Nintendo World. Der Freizeitpark von Universal Studios Japan und Nintendo soll im Frühjahr eröffnen. Ursprünglich war die Eröffnung schon zu Olympia 2020 in Tokyo geplant, doch nicht nur das ist in diesem Jahr ins Wasser gefallen. In einer Spezialausgabe von Nintendo Direct hat uns Shigeru Miyamoto den Vergnügungspark zuletzt präsentiert.

Mit dem japanischen YouTube-Kanal HikakinTV bekommt ihr nun weitere Einblicke. Denn so schnell wird eine Reise in den Park vielleicht nicht möglich sein. In einer halben Stunde führt euch der YouTuber durch das riesige Areal und präsentiert euch zahlreiche Attraktionen, aber auch Einkaufsmöglichkeiten.

Super Nintendo World konzentriert sich auf das Mario-Franchise und bietet neben Bowsers und Prinzessin Peachs Schloss auch weitere Attraktionen aus den Yoshi- und Mario-Kart-Spielen. Von den sandigen Pyramiden über verschiedene Warp-Röhren-Segmente bis zu einem Walkway aus Notenblöcken könnt ihr ganz in die Welt des Mario-Franchises abtauchen.

Ab 4. Februar 2021 öffnet der Park seine Pforten.

