Sonntagsfrage: Weckt Persona 5 Strikers euer Interesse?

Diese Woche kam man an einem Spiel nicht vorbei. Erst wurde der Trailer durch einen kleinen Fehler zu zeitig veröffentlicht. Dann folgte eine offizielle Ankündigung, die mehr Informationen versprach. Schließlich endete es mit der Bestellmöglichkeit bei Amazon und einem First Look auf JPGames. Die Rede ist von Persona 5 Strikers. Wer von den Phantomdieben nicht genug bekommt und bereits die royale Edition durchgespielt hat, erhält nächsten Februar Nachschub.

Spielerisch unterscheidet sich Strikers in vielen Punkten vom Vorgänger. Das ist auch kein Wunder. Immerhin wird das Spiel nicht bei Atlus, sondern bei Koei Tecmo und Omega Force entwickelt. Die Kombination kennen VideospielerInnen vor allem von der Warriors-Reihe. Entsprechend wird sich Strikers dynamischer spielen mit wesentlich mehr Gegnern. Typische Dungeons – wie sie aus der Reihe bekannt sind – soll es dennoch geben. Klingt doch ziemlich gut, oder nicht?

Mehr Eindrücke findet ihr – wie eingangs erwähnt – in unserem First Look. Daher nun die Frage an euch: Weckt Persona 5 Strikers euer Interesse? Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage. Gerne auch mit einem Kommentar im Forum!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 06. Dezember